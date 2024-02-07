Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi: Seçimlerden sonra yapılacak

Türkiye ve Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi. Ziyaretin nisan sonu veya mayıs ayı başında gerçekleşmesi bekleniyor.

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Dünya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretine kilitlenmişti. Türkiye, Rusya’nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasıyla patlak veren savaşın ardından Putin’in ziyaret edeceği ilk Batı ve NATO ülkesi olacak.

Bu durum, ziyaretin önemini daha da artırıyor. 12 Şubat'ta düzenlenmesi beklenen ziyaretle ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Ziyaret ertelendi

Türkiye ve Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle Rus lider Putin'in Türkiye ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.

Reuters'a göre, Vladimir Putin'in ziyaretinin Türkiye'deki seçim sürecinin ardından nisan ayı sonunda veya mayıs ayı başında gerçekleşmesi bekleniyor.

"Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır"

Geçtiğimiz gün açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınacağını belirterek, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır" ifadelerini kullanmıştı.

İki ülke arasındaki önemli ticari ve ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi ziyaretin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Ukrayna konusu gündemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Malta'nın başkenti Valetta'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin'in, Ankara'da, Ukrayna'daki savaşı ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ni ele alacaklarını söyledi.

Doğalgaz konusu da masada olacaktı

Rusya merkezli TASS ajansının haberine göre de Türkiye, Putin'in yapacağı ziyaret hazırlıkları kapsamında doğalgazda indirim konusunu Rusya ile görüşmeyi planlıyordu.

Dünya yakından takip ediyordu

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise "Putin'in ziyaretinde Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılma ihtimaline BM dâhil olacak mı" sorusu üzerine ziyarete ilişkin "Ancak tabii ki ziyaretten çıkacak sonuçları çok yakından takip edeceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı da "Eğer herhangi bir ülke Rusya'nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız" ifadelerini kullanmıştı.