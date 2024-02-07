Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

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Azerbaycan bir kez daha Aliyev dedi. Azerbaycan, cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemini yerel saatle 19.00’da tamamlanmasıyla sandıklar kapandı, oyların sayımına geçildi.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından sandıkların kapanmasından 2 saat önce yapılan açıklamada, seçimlere yüzde 70,85 katılım sağlandığı bildirildi.

Zafer Aliyev'in

Azerbaycan'da yapılan seçimlerde sandık çıkışı anket sonuçlarına göre yüzde 93,9 oy alan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferini ilan etti.

Erdoğan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Hayırlı olsun temennisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Azerbaycan genelinde 6 milyon 478 bin 623 seçmen var

Yerli saatle 08.00'da başlayan oylama, 19.00'da sona erdi.

Ülke genelinde kurulan 6 bin 537 sandıkta toplam 6 milyon 478 bin 623 seçmen bulunuyor.

Seçimi 90 bin 372 gözlemci takip etti

Azerbaycan'da seçimleri, 70 ülke, 49 uluslararası örgütten 790’ı yabancı olmak üzere toplam 90 bin 372 gözlemci izledi.

Ülke basını dışında 109 uluslararası medya kuruluşundan 216 yabancı gazeteci de seçimi yakından takip ediyor.

7 aday yarıştı

Seçimlerde Milli Meclisten 4 milletvekili ve 3 meclis dışından 7 aday yarıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi’nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi’nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarıştı.