NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya verdiği destekte Türkiye'yi örnek gösterdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'yı hem doğrudan silah ve mühimmat yardımıyla hem de kendi üretim kapasitesini geliştirmesi için desteklediğini belirterek, bu konuda Türkiye'nin örnek rolünden söz etti.

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Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında Ulusal Güvenlik Danışmanları formatında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç temsil etti.

Toplantının ardından Stoltenberg, ABD'yi temsilen katılan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile basına ortak açıklamalarda bulundu.

Müttefiklerin Ukrayna'ya desteklerini yinelediklerini ifade eden Stoltenberg, bir soru üzerine Türkiye'nin Ukrayna ordusunun modernizasyonundaki rolünden övgüyle söz etti.

Stoltenberg, şunları söyledi: "İnsansız hava araçlarının (İHA) bu savaş boyunca önemli bir rol oynadığını hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. NATO müttefikleri de savaş boyunca destek sağladılar. Türkiye, Bayraktar İHA'larını aslında gerilimin tam ölçekli olarak tırmandırmasının da öncesinden beri sağlıyor. Şimdi de İHA üretmek için Ukrayna'da yeni bir fabrika kuruyorlar. Bu NATO müttefiklerinin hem Ukrayna'yı hem doğrudan silah ve mühimmat teslimatı yaparak hem de kendi silahlarını üretme kapasitesini artırmasına yatırım yaparak nasıl desteklediğinin bir örneğidir."

İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ

İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili bir soruya Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin desteğini bir kez daha duyduğunu, Macaristan meclisinin ise ay sonunda açıldığında, kısa süre sonra onay kararı vereceğini umduğunu kaydetti.

Stoltenberg, İsveç'in çok kısa sürede üye olmasını beklediğini ifade etti.

ABD'NİN UKRAYNA'YA DESTEĞİNİN DEVAM ETMESİ

Stoltenberg, geçen hafta yaptığı ABD ziyaretinde tanık olduğu Ukrayna'ya yardımlarla ilgili siyasi tartışmalara değindi.

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlardan Ukrayna'ya güçlü bir destek duyduğunu belirten Stoltenberg, "Washington'da bir takım önemli önceliklerin finansmanı konusundaki tartışmalar devam ediyor. ABD Kongresinin yakın gelecekte Ukrayna'ya desteğin devam etmesi konusunda anlaşması hayati önem taşıyor." dedi.

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Senatosunda Cumhuriyetçilerin itirazlarına takılan ve içinde Ukrayna'ya desteği de içeren paketin geçmesinin önemli olduğunu ve Biden yönetimi olarak bu konuda ciddi çaba harcadıklarını belirtti.

Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin mutlaka devam edeceğini ve söz konusu paketin geçmesi konusunda ilerlemeler olduğunu ifade etti.