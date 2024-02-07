İsmail Kartal kötü haberi verdi: Ne zaman döneceği belli değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "King'in ayak bileği burkuldu. Ne zaman döneceği belli değil. " dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"King'in ayak bileği burkuldu"

"İki hafta önce burada sahanın zeminin kötü olduğundan bahsetmiştim. Bugün bunu yine söylüyorum. Bu kötü zeminde futbol oynamak çok zor. King'in ayak bileği burkuldu. Ne zaman döneceği belli değil. Bizim amacımız futbolu bir yerlere taşımak. İki takımın oyuncuları nasıl futbol oynayacak. Futbolcular soyunma odasında şikayet etti. Bonucci geldi hocam ayağım şişti oynayamıyorum. dedi. Daha iyi zeminler olsun, futbolumuzu iyiye taşıyalım. Zeminin kötü olmasına rağmen iyi bir oyun çıkardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"Mert Hakan'ı zemine bağlayamayız"

"Mert Müldür'ü zemine bağlayamayız. Adalesinde sertleşme var. Zemin kötü diye her şeyi zemine bağlayamayız ama bu ağır sahalarda bunlar oluyor."

"Bizim takımda bir problem olmaz"

"Bizim takımda bir problem olmaz. Biz bir aileyiz. Maç maç hangi oyuncumuz hazırsa onunla devam ederiz."

Sumudica'ya cevap

"Kendisi öyle cevap verdi ama 1 sene önce sahanın kötü olduğunu da söyleyen yine kendisi. Lütfen ona da bakın. Ben başka bir cevap vermek, muhatap olmak istemiyorum."