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Katliam gibi kaza! Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ'de yabancı uyruklu şahsın kullandığı araç, başka bir otomobille çarpıştı. Korkunç kazada araçta bulunan 3 yabancı uyruklu şahıs feci şekilde can verdi.

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Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre A.A'nın kullandığı 01 EDD 23 plakalı otomobille yabancı uyruklu sürücünün hakimiyetindeki 34 GSM 546 plakalı otomobil Kayseri-Ankara karayolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada 34 GSM 546 plakalı otomobilin sürücüsü ve yabancı uyruklu 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan yabancı uyruklu 3 yolcuyla diğer otomobilin sürücüsü A.A. ise yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. 3 kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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