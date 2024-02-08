Katliam gibi kaza! Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti
KAYSERİ'de yabancı uyruklu şahsın kullandığı araç, başka bir otomobille çarpıştı. Korkunç kazada araçta bulunan 3 yabancı uyruklu şahıs feci şekilde can verdi.Abone ol
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre A.A'nın kullandığı 01 EDD 23 plakalı otomobille yabancı uyruklu sürücünün hakimiyetindeki 34 GSM 546 plakalı otomobil Kayseri-Ankara karayolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada 34 GSM 546 plakalı otomobilin sürücüsü ve yabancı uyruklu 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan yabancı uyruklu 3 yolcuyla diğer otomobilin sürücüsü A.A. ise yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. 3 kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.