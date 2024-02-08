Melih Gökçek 'artist olsaydın' dedi Gökhan Zan öyle bir cevap verdi ki! Jeliboncu, hain, mafya..

Gökhan Zan, 6 Şubat anmasına katılan yetkililere "Bizi üç gün ölüme terk ettiniz" diye isyan etti. O görüntüleri Melih Gökçek, "Futbolcu olacağına artist olsaydın" diye paylaştı. Gökhan Zan ise çok ağır bir cevap verdi: "Siz, halkına ihanet etmiş, zavallı jeliboncu, devletin malına çökmüş mafyavari bir canlı türüsünüz."

Abone ol

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümündeki resmi anmaya katılan iktidar yetkililerine "Bizi üç gün ölüme terk ettiniz" diye isyan eden Hataylı eski futbolcu Gökhan Zan'ın o sözleri dün sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler oldu. eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe, Gökhan Zan'ın konuşmasını, "Oğlum evladım futbolcu olacağına artist olsaydın" notuyla paylaştı. Gökhan Zan, Melih Gökçek'e zehir zemberek bir açıklamayla cevap verdi.

Açtı ağzını yumdu gözünü...

"Bilgi cehaletinizi gidermek için söylüyorum artist değilim!" diyen Zan, Gökçek'e seslenerek, "Ortalama zekâya bile sahip olmayan size, tıbbın çaresiz kalacağını bildiğimden naçizane tavsiyem, doktorlarımızı boşuna meşgul etmeden tövbekar olup, milletle helalleşmenizdir" dedi.

Gökhan Zan'ın, Melih Gökçek'e X hesabından verdiği yanıt şöyle:

"Helal ülkenin haramzade siyasetçisi Sayın İ… Melik Gökçek;

Ben Gökhan ZAN.

Ülkesini, vatanını, Hatay’ı, insanlarını seven, memleket sevdalısı eski MİLLİ FUTBOLCUYUM.

Bilgi cehaletinizi gidermek için söylüyorum ARTİST değilim!

Ben futbolumu alın terimle, namusumla, şerefimle icra edip, vatanıma nasıl faydalı olurum, ülkeme nasıl bir katma değer sağlayıp hizmet ederimin peşinde mücadele vermiş ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinde forma giymiş sporcularındanım.

Yeri geldi aç kaldım, yeri geldi kışta kıyamette kaldım, 9 kişilik ailemle yokluk içinde bir hayat sürerek şerefimle yaşadım. Onları kuru ekmeğe muhtaç etmeden bugünlere geldim. Ama DİN satarak kimsenin KUL HAKKINA girmedim.

Siz ise, kendi halkına ihanet etmiş, kendi partisi tarafından hain ilan edilmiş, aynı masada yemek yedikleriniz tarafından cenaze törenlerinde görmezden gelinmiş, ZAVALLI bir jeliboncu, devletin malına çökmüş MAFYAVARİ bir şahsiyetsiniz.

Benim gözümde pul kadar bile değeri olmayan, utanma eşiğinden atlamış, siyasetin yüzsüzü bir canlı türüsünüz.

Korkunuzdan yorumları dahi açmaya yüreği olmayan, gerçekle hayali ayırt edemeyen, işi gücü fitne vesatlıkla beslenen, siyaset arsızı bir TÜR olarak, biraz AR edip DİNAZORLARLA oynasanız mı aceba?

Ortalama zekaya bile sahip olmayan size, tıbbın çaresiz kalacağını bildiğimden naçizane tavsiyem, DOKTORLARIMIZI boşuna meşgul etmeden TÖVBEKAR olup, milletle HELALLEŞMEnizdir.

Zira, PARSEL PARSEL işlediğiniz veballeri ve aldığınız AHLARI yedi hamamda yıkansanız temizleyemeceğiz gibi, film setlerinin kötü ARTİSTİ bile olamazsınız...

Ve, tanıştığımıza da hiç memnun olmadığım gibi, tüm ülke gibi sizi tanımamayı dilerdim."