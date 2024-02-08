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Başak Demirtaş adaylıktan çekildi! İşte DEM Parti'nin İstanbul adayları! 'İstanbul'u ver, Selo'yu al'

Başak Demirtaş adaylıktan çekildi! İşte DEM Parti'nin İstanbul adayları! 'İstanbul'u ver, Selo'yu al'

Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığından çekilmesinin ardından DEM Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı tartışılmaya başlandı. DEM Parti kulislerinde İstanbul için 3 isim ağırlık kazandı. İşte o isimler...

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın DEM Parti’nin İstanbul için aday olabileceğinin açıklamasıyla başlayan sürecin gidişatı dün değişti. Başak Demirtaş adaylıktan çekildiğini açıkladı. Peki daha önce İstanbul’da güçlü bir aday çıkaracağını açıklayan DEM Parti’nin listesinde hangi isimler var?

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında ismi geçen üç ismi şöyle aktardı: “Başak Demirtaş çekildiğine göre İstanbul’daki aday havuzunda kimler var? İlk akla gelen aday DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş. Ayrıca Sırrı Sakık ve Ali Kenanoğlu’nun adı geçiyor.”

'İstanbul'u ver, Selo'yu al' rahatsızlığı

Öte yandan Saymaz’a konuşan bir DEM Partili, Başak Demirtaş’ın adaylıktan çekilme süreciyle ilgili şunları aktardı:

“İstanbul’u ver, Selo’yu al’ şeklindeki değerlendirmelerin tümü gidişatı yeniden ele alma fırsatı verdi. Şüphesiz Selahattin Demirtaş’la da istişare edilmiştir. Başak Hanım’ın görüşleri de bu doğrultuda olunca konsensüse vardık. En güçlü adayın çıkarılması kararlılığımız elbette sürüyor.”

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