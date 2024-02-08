Son seçimi bilen SONAR İstanbul anketini açıkladı! Başak Demirtaş çekildi şimdi ne olur?
İSTANBUL'da yarış yavaş yavaş kızışıyor. 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirketlerden Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma, İstanbul anketinin sonuçlarını açıkladı. Murat Kurum ile EKrem İmamoğlu başa baş giderken, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi İstanbul'da kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak...
31 Mart için geri sayım sürerken özellikle İstanbul seçim sonuçları merak ediliyor. "İstanbul'da hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları ne?" sorusuna yanıt aranıyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerini doğru bilen Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma, İstanbul anket sonuçlarını açıkladı.
Başak Demirtaş dün DEM Parti'nin İstanbul adaylığından çekildiğini açıkladı. Bu açıklama öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler "Bir anket yaptırdık. Orada Başak Hanım da var. Yüzde 2 gibi bir farkla İmamoğlu önde. Başak Demirtaş da yüzde 7 çıkmış. Biz oralardan alırız, daha toparlanır. Şunu söyleyebilirim: Yüzde 7 yüksek. Normal aday çıkarsa 3.5.- 4’te kalırdı. Başak Hanım’ı da yüzde 3’lere çekmek gerekiyor.” demişti.
Peki DEM aday çıkarırsa İmamoğlu ne kadar oy alıyor, Kurum ne kadar? Bu konuda son çalışmayı Hakan Bayrakçı’nın başında olduğu SONAR yaptı. SONAR’ın anketinde DEM’in olası adayı Başak Demirtaş’ın ismi de vardı. Sonar Anketi'nin sonuçlarını Sözcü yazarı Aytunç Erkin yazdı. İşte SONAR anketi ve Aytunç Erkin'i yorumları...
Kararsızlar (yüzde 12.2) dağıtıldıktan sonraki durum şöyle:
CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 41.1
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum yüzde 40.6
DEM Parti adayı Başak Demirtaş yüzde 6.5