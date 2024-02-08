Son seçimi bilen SONAR İstanbul anketini açıkladı! Başak Demirtaş çekildi şimdi ne olur?

Başak Demirtaş dün DEM Parti'nin İstanbul adaylığından çekildiğini açıkladı. Bu açıklama öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler "Bir anket yaptırdık. Orada Başak Hanım da var. Yüzde 2 gibi bir farkla İmamoğlu önde. Başak Demirtaş da yüzde 7 çıkmış. Biz oralardan alırız, daha toparlanır. Şunu söyleyebilirim: Yüzde 7 yüksek. Normal aday çıkarsa 3.5.- 4’te kalırdı. Başak Hanım’ı da yüzde 3’lere çekmek gerekiyor.” demişti.