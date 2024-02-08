Meteoroloji uyardı, Aydın’da şiddetli yağış bekleniyor

Aydın’da bugünden itibaren sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

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Aydın’da Şubat ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bugün itibaren yağışlı havanın da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre havanın bugün sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü ise sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri üzerinde seyrederek 18-20 derecelerde olacağı tahmin ediliyor.