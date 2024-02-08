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Kütahya’da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

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Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Mecidiye Mahallesi Kocaaralık Sokak üzerinde durdurulan araç ve şahısların yapılan kontrollerinde, 212 adet sentetik ecza ve cam aparat ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce teslim alınan şahıslardan Ş.C. ve E.S. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.K. (53) isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

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