Gözler yılın ilk Enflasyon Raporu'na çevrildi

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere karşın yoğun bilanço döneminde şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmeyi sürdürmesi risk algısını törpülerken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk "Enflasyon Raporu" toplantısına çevrildi.

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ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğüne yönelik sinyaller sıcaklığını korurken, çoğunlukla şirketlerin finansal sonuçlarının öngörülerden iyi gelmesinin yanı sıra firmaların gelecek döneme yönelik gelir ve kar tahminlerinin de önceki beklentilerin üzerine çıkması New York borsasında yeni zirvelerin görülmesinde etkili oldu.

Dün, bu yıla ilişkin beklentilerin üzerinde kar tahmin eden Ford'un hisseleri ise yüzde 6'nın üzerinde yükselirken, öngörülenden daha az zarar açıklayan video oyunu şirketi Roblox'un hisseleri de yüzde 10 değer kazandı. ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisse fiyatı da yaklaşık yüzde 3 artarken ilk kez 700 doları aştı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri dün de açıklamalarına devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ekonominin dikkati çekici derecede dirençli göründüğünü ifade ederek, faiz indirimi öncesinde verileri değerlendirmek için zaman ayırılabileceğini dile getirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonun ve iş gücü piyasalarının soğumasının faiz indirimini uygun hale getirebileceğini aktararak, enflasyondaki düşüş sürecinin duraklaması durumunda politika faizinin daha uzun süre sabit tutulmasının uygun olabileceğini kaydetti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz indirimini desteklemeden önce daha fazla veriye ihtiyaç olduğunun vurgulayarak, yıl sonundan önce para politikasında gevşemeye başlanmasının uygun olacağını bildirdi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun üstesinden gelmek için sabırlı olunması gerektiğine dikkati çekerek, daha fazla enflasyonist baskının gelip gelmeyeceğinin görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fed üyelerinin açıklamalarıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına yönelik ihtimaller yüzde 82 seviyesine çıktı.

Bankanın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin soru işaretleri ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller tahvil piyasalarında yön arayışının öne çıkmasında etkili olurken, dün, ABD Hazine Bakanlığı 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli tahvil satışı gerçekleştirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde yüzde 4,10 seviyesinde bulunuyor.

Dün 2 bin 30-2 bin 45 dolar bandında seyreden altının ons fiyatı günü yüzde 0,1 azalışla 2 bin 35 dolardan tamamlarken, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 32 dolardan alıcı buluyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilirken, küresel bazda ekonomilerin güçlü kalmasının petrol talebini destekleyebileceğine yönelik beklentilerle yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 79,4 dolardan işlem görüyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazanarak yaklaşık son iki yılın en yüksek seviyesine çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,82 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,40 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir öne çıkarken, bölge genelinde açıklanan veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Dün, Almanya'da açıklanan sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,6 azalışla beklentilerin altında kalırken, İngiltere'de ortalama konut fiyatı ocakta yıllık bazda yüzde 2,5 artarak son bir yılın en güçlü yükselişini kaydetti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiliz bankalarının karlılığının halen güçlü seviyede olduğunu bildirirken, dün açıklamalarda bulunan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, ülkede politika faizinin artırılmasına ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin endişelerinin azaldığını söyledi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,65, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, Çin'de açıklanan verilerin deflasyon endişelerini artırmasına karşın Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun (CSRC) başına Şanghay Borsası'nın eski yöneticisi Vu Çing'in atanması, borsayı destekleyecek güçlü önlemlerin alınmaya devam edeceğine yönelik beklentileri besledi.

Bugün Çin'de açıklanan verilere göre ocakta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,8 gerileyerek öngörülerin gerisinde kalırken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,5 düşüşle sınırlı da olsa beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, Alibaba Group Holding'in 25 milyar dolarlık hisse geri alımı açıklamasına rağmen hisse fiyatının, Hong Kong'da yaklaşık yüzde 7 düşmesi dikkati çekti.

Japonya tarafında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın negatif faiz oranı sona erdikten sonra bile bankanın politika faizini sürekli ve hızlı bir şekilde artırmasının zor olduğunu dile getirmesinin ardından Japon yeni dolar karşısında değer kaybetti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artış kaydederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 değer kaybetti.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek, 10 günlük yükseliş serisini sonlandıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kaybıyla 8.843,01 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi ise 8.939,72 puana taşıdı.

Analistler, bugün TCMB yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk kez gerçekleştireceği "Enflasyon Raporu" toplantısının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, Enflasyon Raporu ve Karahan'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,1 artışla 30,5842'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,5910 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Enflasyon Raporu'nun yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.750 ve 8.620 seviyelerinin destek, 8.940 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.