AK Parti ilçe başkanı kaza geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman’a yapacağı ziyaret nedeniyle toplantı ve hazırlık çalışmalarına katılmak üzere Adıyaman’a giden AK Parti Samsat İlçe Başkanı Osman Idacı ve Başkan Yardımcısı Nurettin Orhan trafik kazası geçirdi.Abone ol
Edinilen bilgiye göre AK Parti Samsat İlçe Başkanı Osman İdacı yönetimindeki araç, Adıyaman’a giderken şarampole yuvarlandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan İdacı ve Yardımcısı Nurettin Orhan vatandaşlarca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar.