15 yaşındaki motosiklet hırsızı tutuklandı

Adana’da motosiklet hırsızlığı yapan 15 yaşındaki çocuk önce güvenlik kamerasına, daha sonra polise yakalandı. Çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli, Dadaoğlu Mahallesi, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı ve Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre birbirine yakın tarihlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı şikayetleri üzerine polis çalışma başlattı. Polis, yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin Murad M. (15) olduğunu belirledi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Murad M.'yi ikametinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuğun motosikletleri çaldığı anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıd.