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Arkadaşını kaza yerinde indirip kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arkadaşını kaza yerinde indirip kayıplara karıştı

 Antalya’nın Manavgat ilçesinde scootera çarparak bir kişinin yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü, yanındaki arkadaşını olay yerinde indirip kayıplara karıştı.

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Alınan bilgiye göre; Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Orhan Süzer’in kullandığı scootera sürücüsü tespit edilemeyen 07 BAN 159 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan scooter sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinde hafif duraklayan ve yanındaki arkadaşını olay yerinde indiren kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, trafik ve sağlık ekipleri gelmeden olay yerinden hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.

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