BIST 8.894
DOLAR 30,59
EURO 33,07
ALTIN 2.001,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İYİ Parti İBB Başkan adayı Kavuncu muhtarların sorunlarını dinledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti İBB Başkan adayı Kavuncu muhtarların sorunlarını dinledi

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'de ziyaretlerde bulundu.

Abone ol

Kavuncu, ilk olarak Tüm İstanbul Muhtarları Federasyonu Genel Başkanı ve Siyavuşpaşa Muhtarı Selami Aykut'u ziyaret etti.

Partililerle muhtarlık binasına giren Kavuncu, muhtarların ve mahallelinin sorunlarını dinledi.

Kavuncu, gelişen teknolojinin, muhtarlara olan ihtiyacı zayıflattığı yönündeki yaklaşımların aksine muhtarların üstleneceği misyonu çok daha fazla arttırdığını söyledi.

Önceki seçim döneminde de muhtarlarla çalışmalar yaptığını belirten Kavuncu, İstanbul'un bazı mahallelerinin Anadolu'nun kimi ilçelerinden daha büyük olduğunu kaydetti.

Kavuncu, "Dolayısıyla 50 bin kişinin çektiği sıkıntı ve derdi anlamanın en belirleyici yolu, muhtarlarla olan temas. Biz hangi muhtarımıza dokunduysak, mahallesiyle ilgili çok güzel ve net bilgiler verdi. Okuldan trafiğe, yeşil alandan kentsel dönüşüme kadar çok istifade ettik. Bizim için kaynaktınız siz. Hem sevgimiz saygımız var hem de çok istifade ettik sizden." diye konuştu.

Buğra Kavuncu, daha sonra Yenibosna'daki Kuyumcukent'i ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşerek bilgi alan Kavuncu, ardından kuyumcu esnafını dolaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
En son Ankara anketi çıktı Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Belirleyici olan hangi parti olacak?
En son Ankara anketi çıktı Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Belirleyici olan hangi parti olacak?
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
MİT'ten operasyon, kırmızı kategoride aranıyordu! Yunus Demir etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon, kırmızı kategoride aranıyordu! Yunus Demir etkisiz hale getirildi
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi yarın başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi yarın başlıyor
15 yaşındaki motosiklet hırsızı tutuklandı
15 yaşındaki motosiklet hırsızı tutuklandı
Arkadaşını kaza yerinde indirip kayıplara karıştı
Arkadaşını kaza yerinde indirip kayıplara karıştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Aliyev'e tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Aliyev'e tebrik
Konteyner kentte yaşayan depremzede genç, hayallerinden vazgeçmedi
Konteyner kentte yaşayan depremzede genç, hayallerinden vazgeçmedi
Şiddetli yağan karın ağırlığına dayanamayan ahır çöktü
Şiddetli yağan karın ağırlığına dayanamayan ahır çöktü
Aracını ilana koydu, 250 bin TL ucuza satmak zorunda kaldı şüphelendi görüntülerini izleyince gerçek ortaya çıktı
Aracını ilana koydu, 250 bin TL ucuza satmak zorunda kaldı şüphelendi görüntülerini izleyince gerçek ortaya çıktı
Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
FIFA, 2026 Dünya Kupası için ev sahibi şehirleri belirledi
FIFA, 2026 Dünya Kupası için ev sahibi şehirleri belirledi