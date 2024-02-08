En son Ankara anketi çıktı Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Belirleyici olan hangi parti olacak?
ANKARA seçiminde ne olacak? Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu ipi önde göğüsleyecek. HBS Araştırma, Şubat ayı içerisinde gerçekleştirdiği Ankara anketinin sonuçlarını açıkladı...Abone ol
HBS Araştırma şirketi Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı. 2 bin 180 Ankaralı seçmenle yüz yüze görüşülerek yapılan Şubat ayı anketine göre Mansur Yavaş 5 puan önde görünüyor.
HBS anketine katılanların yüzde 40.3'ü Mansur Yavaş'a oy vereceğini söylerken, yüzde 35.2'si AK parti adayı Turgut Altınok'a oy vereceğini ifade etti. Ankara'da üçüncü sırada ise yüzde 6.1 ile İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım var.
HBS Ankara anketine katılanların yüzde 2.6'sı DEM Parti adayına, yüzde 2.5'i Zafer Partisi adayına, yüzde 2.4'ü Yeniden Refah Partisi adayına, yüzde 3'ü ise diğer parti adaşlarına oy vereceğini söyledi. Yüzde 7.9 ise kararsız...
HBS'nin İstanbul anketinden ne çıkmıştı?
HBS Araştırma Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için şubat ayında 2 bin 120 seçmenle yüz yüze görüşerek yaptığı anketi önceki gün açıklamıştı. Ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 44.3 puan ile ilk sırada yer alırken, AK Parti adayı Murat Kurum 43.1, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu 3.1, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2, Yeniden Refah Partisi'nin adayının puanı ise 1.4 oldu.