En son Ankara anketi çıktı Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Belirleyici olan hangi parti olacak?

ANKARA seçiminde ne olacak? Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu ipi önde göğüsleyecek. HBS Araştırma, Şubat ayı içerisinde gerçekleştirdiği Ankara anketinin sonuçlarını açıkladı...

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HBS Araştırma şirketi Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı. 2 bin 180 Ankaralı seçmenle yüz yüze görüşülerek yapılan Şubat ayı anketine göre Mansur Yavaş 5 puan önde görünüyor.

HBS anketine katılanların yüzde 40.3'ü Mansur Yavaş'a oy vereceğini söylerken, yüzde 35.2'si AK parti adayı Turgut Altınok'a oy vereceğini ifade etti. Ankara'da üçüncü sırada ise yüzde 6.1 ile İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım var.

HBS Ankara anketine katılanların yüzde 2.6'sı DEM Parti adayına, yüzde 2.5'i Zafer Partisi adayına, yüzde 2.4'ü Yeniden Refah Partisi adayına, yüzde 3'ü ise diğer parti adaşlarına oy vereceğini söyledi. Yüzde 7.9 ise kararsız...