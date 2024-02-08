BIST 8.894
DOLAR 30,59
EURO 33,07
ALTIN 2.001,50
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan bu kez Adıyamanlı ailelerle bir araya gelecek

Erdoğan bu kez Adıyamanlı ailelerle bir araya gelecek

Deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Adıyaman’da depremzede ailelerle bir araya gelecek ve 2 bin 798 konutun kurayla teslim törenine katılacak. Erdoğan'ın programında 9 ilçenin belediye başkan adayının tanıtım töreni da var.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem bölgesindeki ziyaretleri sürüyor. Erdoğan, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan sonra Erdoğan'ın bugünkü durağı ise Adıyaman olacak.

Erdoğan'ın Adıyaman'da bugün önemli 3 gündemi var. Depremzede ailelerle bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan inşası tamamlanan 2 bin 798 konutun kurayla belirlenecek hak sahibi depremzedelere teslim edileceği törene katılacak.

9 ilçenin belediye başkan adaylarını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da ilçe belediyelerinin aday tanıtım toplantısına da katılacak. Adıyaman'daki 9 ilçenin belediye başkan adaylarını açıklayacak.  

Adıyaman'da 2 bin 158'i il ve ilçe merkezlerinde, 640'ı kırsalda olmak üzere toplam 2 bin 798 konutun kurası çekilecek. Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki konutlarla birlikte hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının sayısı 31 bin 374'e ulaşacak. 

İki ay içerisinde deprem bölgesindeki illerde 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
55 yıldır matbaacılık yapıyor, bir çırak bulduğu gün mesleği bırakacak
55 yıldır matbaacılık yapıyor, bir çırak bulduğu gün mesleği bırakacak
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İYİ Parti İBB Başkan adayı Kavuncu muhtarların sorunlarını dinledi
İYİ Parti İBB Başkan adayı Kavuncu muhtarların sorunlarını dinledi
En son Ankara anketi çıktı Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Belirleyici olan hangi parti olacak?
En son Ankara anketi çıktı Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Belirleyici olan hangi parti olacak?
MİT'ten operasyon, kırmızı kategoride aranıyordu! Yunus Demir etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon, kırmızı kategoride aranıyordu! Yunus Demir etkisiz hale getirildi
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi yarın başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi yarın başlıyor
15 yaşındaki motosiklet hırsızı tutuklandı
15 yaşındaki motosiklet hırsızı tutuklandı
Arkadaşını kaza yerinde indirip kayıplara karıştı
Arkadaşını kaza yerinde indirip kayıplara karıştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Aliyev'e tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Aliyev'e tebrik
Konteyner kentte yaşayan depremzede genç, hayallerinden vazgeçmedi
Konteyner kentte yaşayan depremzede genç, hayallerinden vazgeçmedi
Şiddetli yağan karın ağırlığına dayanamayan ahır çöktü
Şiddetli yağan karın ağırlığına dayanamayan ahır çöktü
Aracını ilana koydu, 250 bin TL ucuza satmak zorunda kaldı şüphelendi görüntülerini izleyince gerçek ortaya çıktı
Aracını ilana koydu, 250 bin TL ucuza satmak zorunda kaldı şüphelendi görüntülerini izleyince gerçek ortaya çıktı