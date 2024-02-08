Erdoğan bu kez Adıyamanlı ailelerle bir araya gelecek

Deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Adıyaman’da depremzede ailelerle bir araya gelecek ve 2 bin 798 konutun kurayla teslim törenine katılacak. Erdoğan'ın programında 9 ilçenin belediye başkan adayının tanıtım töreni da var.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem bölgesindeki ziyaretleri sürüyor. Erdoğan, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan sonra Erdoğan'ın bugünkü durağı ise Adıyaman olacak.

Erdoğan'ın Adıyaman'da bugün önemli 3 gündemi var. Depremzede ailelerle bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan inşası tamamlanan 2 bin 798 konutun kurayla belirlenecek hak sahibi depremzedelere teslim edileceği törene katılacak.

9 ilçenin belediye başkan adaylarını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da ilçe belediyelerinin aday tanıtım toplantısına da katılacak. Adıyaman'daki 9 ilçenin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Adıyaman'da 2 bin 158'i il ve ilçe merkezlerinde, 640'ı kırsalda olmak üzere toplam 2 bin 798 konutun kurası çekilecek. Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki konutlarla birlikte hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının sayısı 31 bin 374'e ulaşacak.

İki ay içerisinde deprem bölgesindeki illerde 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek.