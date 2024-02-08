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Otobüste 589 kuş ele geçirildi! Yurt dışına kaçıracaklardı

Otobüste 589 kuş ele geçirildi! Yurt dışına kaçıracaklardı

Edirne'de bir yolcu otobüsünde Türkiye'ye kaçak yollarla yurt dışına çıkarılacağı belirlenen 589 kuş ele geçirildi.

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Jandarma ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul'dan Bulgaristan istikametine hareket eden otobüs, jandarma tarafından kent girişinde durduruldu.

Yapılan aramada 4 kafes içerisinde Hint bülbülü, kanarya, ebabil, bahçe kiraz ve saka türlerinde 589 kimliksiz kuş ele geçirildi.

Olayla ilgili Edirne Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince otobüs şoförüne 4 milyon 342 bin 553 lira ceza uygulandı.

Kuşlar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından DKMP'ye teslim edildi.

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