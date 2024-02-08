Altında tam gaz yükseliş! Gram altın 2 bin liranın üzerinde, İslam Memiş'ten bomba altın tahmini

Altın fiyatları yatırımcının odağında... Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu merak ediliyor. 2023 yılını rekorla kapatan altın 2024 yılında da en gözde yatırım araçları arasında olmayı sürdürüyor. İşte son rakamlar...

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Gram altın, dün günü yüzde 0,08 yükselişle 2 bin 1 liradan tamamladı. Altının gramı yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 30-2 bin 45 dolar bandında seyreden altının ons fiyatı günü 2 bin 35 dolardan tamamladı, şu sıralarda da 2 bin 33 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Enflasyon Raporu'nun yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirti.

İslam Memiş'ten bomba altın yorumu

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş,altın piyasasına yönelik önemli mesajlar verdi. Memiş şunları kaydetti:

Altın gram fiyatı resmi kur tarafında yine 2000 TL seviyesi üzerini test etti. Serbest piyasalarda 2068-2076 lira aralığında. Yine 2070 lira direncini takip etmeye devam ediyoruz. 2070 lira seviyesi görüldükten sonra tekrar 2090 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş karşımızda olacak.

Gram altın için ilk direnç seviyemiz 2150 lira, yaz aylarında 2500-2700 lira, yıl sonunda ise 3000 lira beklentim var. Yani altın tarafındaki her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim.