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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Aydın G. idaresindeki 27 ASB 925 plakalı motosiklet, Hatay istikametinden Nurdağı istikametine seyir halindeki Hacı Y.'ın kullandığı 34 FBY 070 plakalı Peugeot marka araçla çarpıştı. Kaza sonrası, motosiklet sürücüsü Aydın G. yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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