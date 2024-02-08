Bizim Toptan ev dışı tüketim sektöründe açık ara liderliğini ilan etti

Bizim Toptan, geçen sene sonunda g2m şirketini devralarak Türkiye’de büyüklüğü 2023 yılında 316 milyar TL’ye ulaşan Ev Dışı Tüketim Sektöründe açık ara lider oldu. Bu konum ANFAŞ 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda “Zirvede Biz Varız” sloganıyla vurgulandı.

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Türkiye’nin mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, 2023 sonunda 40 yılı aşkın Ev Dışı Tüketim (EDT) sektörü tecrübesi olan g2m şirketinin hisselerini Yıldız Holding’den devraldı. Bu hamlesiyle Bizim Toptan, sektör rakipleriyle arayı daha da açtı. TÜİK verilerine göre 2023 yılında EDT sektörünün cirosu 316 milyar TL’ye ulaşırken ülkemizdeki istihdamın yaklaşık beşte biri EDT sektöründe yer alıyor. Bizim Toptan, ülke ekonomisi ve istihdama katkısı bakımından Türkiye için kritik öneme sahip olan bu devasa sektörde, g2m birleşmesiyle açık ara lider konuma geldi. İki şirket bu konumu katıldıkları ANFAŞ 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda “Zirvede Biz Varız” sloganıyla vurguladı ve fuara damga vurdu.

6-9 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen fuarda geniş ve gösterişli stantlarıyla yer alan Bizim Toptan ve g2m, iki şirketin birleşmesiyle daha da zenginleşen ürün ve hizmet portföyü ile ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin karşısına çıktı. Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı ve g2m Genel Müdürü Furkan Akiner fuarda ziyaretçilerle bir araya gelerek şirketlerin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Hüseyin Balcı: “Bizim Toptan ve g2m iş birliği EDT’deki gücümüzü daha da artıracak”

Bizim Toptan ve g2m olarak güçlerini birleştirerek sektörde sinerji oluşturduklarını belirten Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, “Bizim Toptan olarak ülkemizin pazar erişimi en yüksek, en fazla işletmeye dokunan, en yaygın organize toptan marketiyiz. Bu konumumuz; 40 yılı geçen EDT kanalı tecrübesi sayesinde geniş bir satış ve distribütörlük ağı bulunan g2m’nin bünyemize katılmasıyla daha da güçlendi. Yeni yapılanmayla birlikte EDT kanalında açık ara lider konumundayız. Geniş ürün yelpazemizle bu fuarda yer almaktan ve sektör paydaşlarıyla bir araya gelmekten çok mutluyuz." dedi.

EDT Sektörü Hakkında: TÜİK verilerine göre ülkemizde 2023 yılında EDT sektörünün toplam cirosu 316 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup; EDT sektörü Türkiye’deki toplam istihdamın yüzde 21,2’sini oluşturmakta ve EDT sektöründeki işletmelerin cirodaki pazar payı ise yüzde 25,3 olarak görünmektedir. Google Haritalarda kayıtlı otel / restoran / kafe – kafeterya / catering ve unlu mamul işletmeleri incelendiğinde aktif 615 Bin EDT noktası bulunmaktadır.

g2m’nin devralınması

Bizim Toptan’ın g2m’nin hisselerini devralmasıyla beraber iki şirket güçlerini birleştirerek faaliyetlerine daha güçlü şekilde devam edecek. g2m’nin tüzel kişiliği aynı şekilde korunacak. İki şirketin öz markalı ürün portföyü, müşteri erişimi, depolama, tedarik, lojistik kabiliyetlerinin birleşmesi ve g2m’nin distribütörlük ağıyla birlikte Bizim Toptan, EDT sektöründe açık ara lider konumuna geldi.

ANFAŞ Fuarı

⦁ Ticaretin Yanında” mottosuyla, 71 ilde bulunan 181 mağazamız ile Türkiye’nin 81 iline hizmet vermekteyiz.

⦁ Toptan ticaret sektöründeki en büyük ve erişilebilirlik bakımından en yaygın şirketiz. g2m’nin devralınmasıyla beraber Ev Dışı Tüketim (EDT) sektöründe açık ara lideriz.

⦁ Ulusal ve öz markaların olduğu 8 bine yakın üründen oluşan geniş ürün portföyümüz ile restoran-kafe-kafeterya, oteller, pastaneler, ofisler, istasyon marketleri gibi EDT alanında faaliyet gösteren tüm işletmelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

⦁ Güçlü öz markalar portföyümüz, EDT uzmanlığımız, müşteri ve kanala özel satış organizasyonumuz ile işletmelere profesyonel çözümler ve sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmaktayız.

⦁ Bizim Toptan’ın 2023 yılının ilk 9 ayında cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 oranında artarak 15,7 milyar TL’ye ulaştı.

⦁ Dijital altyapıya yaptığımız yatırımlarla hizmet kalitemizi artırıyor, müşteri odaklı pazarlama yaklaşımı ile yapay zeka destekli altyapımızla müşterilerimize kişiselleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Dijitalde alışveriş deneyiminin iyileşmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması için çalışıyoruz.

⦁ Türkiye’nin gastronomi turizminde ön plana çıkma hedefinde olduğu bu dönemde, gastronomi ve turizm sektörleri için büyük öneme sahip on binlerce restorana güvenli ve kaliteli ürün tedarik ederek sektöre önemli katkı sağlıyoruz.

⦁ EDT Sektörü Hakkında: TÜİK verilerine göre ülkemizde 2023 yılında EDT sektörünün toplam cirosu 316 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Yine TÜİK’e göre EDT sektörü Türkiye’deki toplam istihdamın yüzde 21,2’sini oluştururken işletmelerin toplam cirosu içindeki payı ise yüzde 25,3 olarak görünüyor. Dolayısıyla restoran-kafe-kafeterya, oteller, pastaneler, unlu mamul işletmeleri, catering firmaları gibi geniş bir işletme ağından oluşan EDT sektörünün ekonomiye ve istihdama olan katkısıyla Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu söylemek mümkün.

⦁ Google Haritalarda kayıtlı otel / restoran / kafe – kafeterya / catering ve unlu mamul işletmeleri incelendiğinde aktif 615 Bin EDT noktası bulunuyor.

g2m’nin devralınması

⦁ Yıldız Holding’in EDT sektöründeki 40 yılı aşkın tecrübesiyle öncü şirketi g2m’yi devralmamızla birlikte EDT sektöründeki lider konumumuzu daha da güçlendirdik. Sektörde açık ara lideriz.

⦁ g2m bu birleşmeyle birlikte faaliyetlerine daha güçlü şekilde devam ederken, şirketin tüzel kişiliği yeni ortaklık yapısıyla beraber aynı şekilde korunacak.

⦁ Bizim Toptan ve g2m’nin ürün portföyü, müşteri erişimi, depolama, tedarik ve lojistik kabiliyetlerinin birleşmesi ile daha kapsamlı bir faaliyet alanına sahip olduk.

⦁ Çok kanallı satış ağımıza g2m’nin depo, dağıtım ve profesyonel EDT tecrübesi de eklendi.

⦁ Ürün portföyümüz, g2m’nin özel markalı ürünleri ve distribütörlük hakkına sahip olduğu ulusal ve uluslararası markaların eklenmesiyle daha da genişledi.

⦁ g2m’nin Bizim Toptan bünyesine katılmasıyla gastronomi sektöründeki işletmelere tedarik ettiğimiz kuru gıdadan içeceğe, donuk ürünlerden yaş sebze-meyveye ve yağlara geniş ürün portföyümüz daha da zenginleşti ve sektöre katkımız arttı.

Sürdürülebilirlik

⦁ Sürdürülebilirliği, parçası olduğumuz Yıldız Holding’in kuruluşundan bugüne devam ettirdiği “İsrafsız Şirket” çalışma modelinin ve tüm paydaşlarını kapsayan “Mutlu Et Mutlu Ol” misyonunun günümüze bir yansıması olarak görüyoruz.

⦁ Yıldız Holding çatısı altında sürdürülebilirlik çalışmaları “Bu Dünya Bizim” anlayışı ile yürütülüyor. Biz de Bizim Toptan olarak çalışmalarımızda bu anlayışı odağımıza alıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz çerçevesinde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında faaliyet ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

⦁ Yıldız Holding; sürdürülebilirlik faaliyetlerini belirgin bir strateji etrafında izlenebilir ve denetlenebilir kılmak için BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alıyor. Bu hedefle hem Yıldız Holding hem de Bizim Toptan olarak sürdürülebilirlik stratejimizi üç odak altında şekillendiriyoruz. “Doğanın Geleceği için Çalışmak”, “Paydaşlarımızla Güçlenmek” ve “Geleceğe İlham Vermek” odaklarımıza uygun olarak amaç ve hedeflerimizi belirliyoruz. Her odak altında ise çalışmamız gereken alanları detaylandırıyoruz. Bu detayları belirlerken tüm paydaşlarımızın görüşlerinden yola çıkarak yaptığımız önceliklendirme analizimizi göz önünde bulunduruyoruz

⦁ 2023 yılında bağımsız denetim şirketi PWC’nin sürdürülebilirlik verilerimiz için verdiği ‘Bağımsız Güvence Beyanı’ ile 6. Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayınladık. 2020 yılının sonundan bu yana Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızı ve farkımızı ortaya koyuyoruz.

⦁ Sahip olduğumuz değer zinciri kapsamında yeşil enerji kaynaklarına yatırımdan ambalaj ve atık yönetimine, sürdürülebilir tarıma destek olan ürünlerden sorumlu tedarik zinciri optimizasyonuna, İSG (İş sağlığı ve güvenliği) çalışmalarından fırsat eşitliği konularına kadar sürdürülebilirlik yol haritası çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

⦁ Sürdürülebilirlik alanında en önemli faaliyetlerimizden biri karbon emisyonunu azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele için yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında geçen sene devreye aldığımız Gebze mağazamızdaki Güneş Enerjisi Sistemi (GES) oldu. Yapılan bu yatırım ile mağazamızdaki elektrik enerjisi ihtiyacının tamamına yakınını (2023 yılında yaklaşık %83’ünü) yenilenebilir enerjiden karşılar durumdayız. Hedefimiz çatılarına kurduğumuz güneş panelleriyle, ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını güneşten karşılayan mağaza sayımızı artırmak.

⦁ Tarım üretiminde sürdürülebilirliği destekliyor, “Ülker Bizim Topraklardan” pirinç ve bakliyat serimiz ile yerli ata tohumla ülkemizin çiftçilerince Anadolu topraklarında üretilen ürünleri satışa sunuyoruz. Böylece yerli üretime de katkı sağlıyoruz.

⦁ ‘Ambalaj Envanter Çalışması’ ve ‘Ambalaj Azaltım Eylem Planı’ doğrultusunda ambalaj tüketiminin azaltılmasını hedefliyoruz.

⦁ Türkiye’nin 81 iline ürün dağıtımı gerçekleştirdiğimiz şirketimizde, dağıtım operasyonlarında rota optimizasyonu ile karbon ayak izimizi azaltıyoruz.

⦁ İstanbul’da 2 noktada hizmet verdiğimiz Bizon elektrikli araçlarımız ile aynı gün içinde teslimat sağlıyoruz. Elektrikli araç kullanımına geçerek karbon salımını düşürmek için çalışmalarımıza başladık.

⦁ 138 mağazamızda sıfır atık sertifikası bulunuyor.

⦁ +4 Depo yatırımlarımızı artırarak tedarik zincirini daha verimli hale getiriyor, karbon salımını düşürüyoruz.