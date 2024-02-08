BIST 8.923
DOLAR 30,60
EURO 33,05
ALTIN 2.004,40
HABER /  GÜNCEL

Kars’ta hastaya giden ambulans kara saplandı

Kars’ta hastaya giden ambulans kara saplandı

Kars’ta kalp hastası bir kadını almaya giden ambulans kara saplandı. Kara saplanan ambulans Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı, hasta ise hastaneye sevk edildi.

Abone ol

Kars’ta olumsuz hava hayatı olumuz etkilemeye devam ediyor. Kars'ın Selim ilçesine bağlı Yukarı Damlapınar köyünde kalp rahatsızlığı bulunan Nezahat Çelik'i kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı alan sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Hastayı almaya giden sağlık ekiplerini taşıyan ambulans kara saplanarak mahsur kaldı.

Durum İl Özel İdaresi’ne bildirildi. Hemen harekete geçen Özel İdare ekipleri önce kara saplanan ambulansı mahsur kaldığı yerden çıkardı. Ardından ambulansa refakat ederek ambulansın köye ulaşmasını sağladı.
Kar ve tipi nedeniyle karla mücadele ekipleri, ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti. Daha sonra sağlık ekiplerince evinden alınan Nezahat Çelik, Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özilhan: Refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısı getirir
Özilhan: Refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısı getirir
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Otomobil aynı yöndeki araca arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!
Otomobil aynı yöndeki araca arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!
TFF açıkladı! Futbolda ara transfer dönemi sona eriyor
TFF açıkladı! Futbolda ara transfer dönemi sona eriyor
ABD California'daki fırtınada can kaybı 9'a yükseldi!
ABD California'daki fırtınada can kaybı 9'a yükseldi!
17 yaşındaki genç av tüfeği ile bacağından vurularak yaralandı
17 yaşındaki genç av tüfeği ile bacağından vurularak yaralandı
İnegöl Belediyesi enerjisini güneşten alacak
İnegöl Belediyesi enerjisini güneşten alacak
Şişli'de akılalmaz olay! Estetik parasını ödememek için hastaneden kaçmaya kalktı
Şişli'de akılalmaz olay! Estetik parasını ödememek için hastaneden kaçmaya kalktı
Kırklareli’de kaybolan köpek çip sayesinde bulundu
Kırklareli’de kaybolan köpek çip sayesinde bulundu
Bizim Toptan ev dışı tüketim sektöründe açık ara liderliğini ilan etti
Bizim Toptan ev dışı tüketim sektöründe açık ara liderliğini ilan etti
Milli atlet Mehmet Çelik, İspanya'daki yarışmada birinci oldu
Milli atlet Mehmet Çelik, İspanya'daki yarışmada birinci oldu
İstanbul'da 35 bin bina incelendi: Risk oranı çok ciddi
İstanbul'da 35 bin bina incelendi: Risk oranı çok ciddi