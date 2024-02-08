Kars’ta hastaya giden ambulans kara saplandı

Kars’ta kalp hastası bir kadını almaya giden ambulans kara saplandı. Kara saplanan ambulans Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı, hasta ise hastaneye sevk edildi.

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Kars’ta olumsuz hava hayatı olumuz etkilemeye devam ediyor. Kars'ın Selim ilçesine bağlı Yukarı Damlapınar köyünde kalp rahatsızlığı bulunan Nezahat Çelik'i kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı alan sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Hastayı almaya giden sağlık ekiplerini taşıyan ambulans kara saplanarak mahsur kaldı.



Durum İl Özel İdaresi’ne bildirildi. Hemen harekete geçen Özel İdare ekipleri önce kara saplanan ambulansı mahsur kaldığı yerden çıkardı. Ardından ambulansa refakat ederek ambulansın köye ulaşmasını sağladı.

Kar ve tipi nedeniyle karla mücadele ekipleri, ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti. Daha sonra sağlık ekiplerince evinden alınan Nezahat Çelik, Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.