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Otomobil aynı yöndeki araca arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!

Otomobil aynı yöndeki araca arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin aynı yöndeki bir başka otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Karapınar-Emirgazi karayolunda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (44) idaresindeki 70 ABZ 629 plakalı Ford marka otomobil ile İlyas Yaman'ın (55) kullandığı 42 ARK 183 otomobile arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan İlyas Yaman yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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