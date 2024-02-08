Anayasa Mahkemesi Başkanı, Erdoğan'ın önünde uyardı! "AYM kararlarına uyulması zorunlu!"

Can Atalay kararı sonrası Anayasa Mahkemesi-Yargıtay gerilimi sürerken, Meclis'te Yargıtay kararı okunmuş ve Atalay'ın milletvekilliği düşürülmüştü. Bugün Anayasa Mahkemesi'nde yeni üye Yılmaz Akçil'in yemin töreni Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende AYM Başkanı Zühtü Arslan, "AYM kararını beğenme yükümlülüğü yok. Kararlara uyulması zorunlu" dedi.

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Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreni Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın sözleri dikkati çekti:

AYM kararlarına uyulması zorunluluktur

- Hiç kimsenin Anayasa Mahkemesinin hükümlerine ilişkin anayasa yorumunu kararlarını beğenme ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak beğenmesek de bir hukuk devletinde bu kararlara uyulması anayasal zorunluluktur.

Hukukun üstünlüğü zedelenir

- Öte yandan, anayasanın üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamayı amaçlayan anayasa yargısının işlevsel olması verilen kararların yerine getirilmesine bağlıdır. Karara uyulmaması durumunda hukukun üstünlüğü ilkesi zedeleneceği gibi yargılamanın da bir anlamı olmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda Akçil'in çocuklarına hediye verdi.

Kesin olup gerçek ve tüzel kişileri bağlar

- AYM kararları 153'ncü maddeye göre kesin olup gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Kararların uygulanması her şeyden evvel Anayasa'nın hepimizi bağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının zorunlu bir sonucudur.

Zühtü Arslan'dan 'Derviş ve kuş' hikayesi AYM Başkanı Zühtü Aslan, konuşmasında bir de Derviş ile kuş hikayesi anlattı. "Giydiğimiz cübbelerin anlam ve önemini çok iyi anlatan meşhur bir kıssa vardır" diyen Arslan şöyle devam etti:

- Yaralı bir kuş Hz. Süleyman’a gelerek kanadını bir dervişin kırdığını söyler. Hz. Süleyman dervişi hemen çağırtır ve yargılamaya başlar.

- Derviş kendini şöyle savunur: “Efendim, kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı, teslim olacağını düşünüp üzerine atladım, bu esnada kanadı kırıldı.”

- Müşteki kuş bu sözlere hemen itiraz eder ve şöyle der: “Avcı olsa hemen kaçardım. Onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Derviş olmuş birinden bana zarar gelmez diye düşündüm.”

- Hz. Süleyman bu sözleri haklı bulmuş ve ceza olarak dervişin kolunun kırılmasına hükmetmiş.

- Ancak yaralı kuş bu karara da itiraz etmiş ve demiş ki: “Efendim, kolunu kırarsanız iyileşince yine aynı şeyi yapar. Siz en iyisi üzerindeki derviş hırkasını çıkarın ki, benim gibi kuşlar bundan sonra aldanmasın.

- Yargı mensupları olarak bu kıssadan çıkaracağımız hisse bellidir. Üzerimizdeki cübbeler, toplumun adalete güveninin sembolüdür. Bu güveni sarsacak, aşındıracak davranışlardan kaçınmak da göreve başlarken yaptığımız yeminlere sadakatin, ahde vefanın gereğidir.