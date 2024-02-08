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Cezaevinden izinli çıkan kişi otelde dehşet saçtı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cezaevinden izinli çıkan kişi otelde dehşet saçtı!

Burdur'un Çavdır ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, eski karısını av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak öldürdü.

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Şüpheli T.Y. (45), 14 Ocak 2023'te boşandığı eski eşi Özlem Şımarık'ın (28) kaldığı otel odasına geldi. Aralarındaki tartışmanın ardından T.Y,  eski karısına av tüfeğiyle ateş açtı. Daha sonra Şımarık'ı bıçaklayan T.Y. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Özlem Şımarık'ın 2 çocuk annesi olduğu, T.Y'nin ise "kasten yaralama suçundan" bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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