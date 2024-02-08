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Aydın’ın dağlarında atlar, çiftçinin imdadına yetişiyor

Aydın’ın dağlarında atlar, çiftçinin imdadına yetişiyor

Türkiye’nin verimli tarım arazilerine sahip illerinden olan Aydın’da havalar ılıman gitmeye başlayınca tarlaya inen çiftçiler, traktörün giremediği engebeli arazilerde toprak tavını kaybetmeden atlarla bahçelerini işlemeye çalışıyor.

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Aydın’ın yamaç ve engebeli dağlık alanlarında bulunan zeytin ve incir bahçelerinde çiftçiler arazilerini asırlık gelenekle işliyor. Teknolojiyle birlikte tarımda makineleşmenin arttığı ve 55 binin üzerinde traktöre sahip olan Aydın’ın engebeli ve dağlık arazilerinde çiftçilerin imdadına atlar yetişiyor. Bu yıl havaların ılıman gitmesiyle birlikte toprak tavını kaybetmeden işleyebilmek için adeta zamanla yarışan çiftçilerin zorlu mesaisi de başladı. Aydın’ın dağlık alanlardaki arazilerini karasaban ile işleyen çiftçiler, traktörün iş yapamadığı yerde eski yöntemlerle toprağın verimini arttırmaya çalışıyor.

Traktörün giremediği dağlık arazilerde atlara koştuğu karasaban ile çift sürerek üretim yapan Halil İbrahim Sarmanda, ekonomik imkansızlıklardan değil arazinin engebeli yapısından dolayı bahçelerini atlarla sürerek işlediklerini belirtti. Toprağın tavının kaçmaması için çift sürmek zorunda olduklarını belirten Sarmanda; “Çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraşıyorum. Şartlar zor, arazi engebeli traktör giremediği için hayvanlarla işimizi görüyoruz. Bu sene havalar ılıman geçti. Biz de tarlaya indik. Toprak tavını kaçırmadan bu işleri bitirmemiz lazım. Bitmezse kalır ve sonra imar olmaz, kaliteli ürün alamayız. O yüzden işimizi atlarla görüyoruz. Çifte başladık. Keşke şartlar müsait olsa da traktörle, teknoloji ile bu işi halletsek ama olmadığı için beygirler ile eski düzen devam ediyoruz” dedi.

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