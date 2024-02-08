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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan söyledi! Elektrik ve doğalgaza zam geliyor...

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan söyledi! Elektrik ve doğalgaza zam geliyor...

Yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'a, seçim sonrası elektrik ve doğalgaza gelmesi beklenen zammı hesaba katıp katmadıkları soruldu. Karahan, elektrik ve doğalgaza zam beklediklerini ve bunu enflasyon tahmini yaparken göz önünde bulundurduklarını söyledi.

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Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, geçen hafta göreve atanması sonrasında ilk kez kamuoyunun karşısına geçerek gazetelerin sorularını yanıtladı. Karahan'a sorulan sorulardan biri de, seçim sonrası elektrik ve doğalgaza gelmesi muhtemel zamlar oldu. Karahan, elektrik ve doğalgazda zam beklediklerini kabul ederek, bunu enflasyon tahminleri yaparken hesaba kattıklarını söyledi.

Zamların etkisi nasıl olacak?

Karahan'a "Sunumunuzda ocak ayına özellikle dikkat çektiniz enflasyondaki artışla ilgili ama önümüzde bir yerel seçim var. Uzun süredir enerji fiyatlarında artış yapılmıyor. Bu artışların seçim sonrasına ertelendiğine vurgu yapılıyor. Seçim sonrasında özellikle doğalgaz ve elektrik fiyatlarında bir artışın enflasyona etkisi nasıl olacaktır? Siz mayıstan sonra bir düşüş bekliyorsunuz ama seçim sonrasına ertelenen zamların etkisi nasıl olacak?" sorusu yöneltildi. 

Elektrik ve doğalgazda düzenleme yapılacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın cevabı ise şöyle oldu:

"Tabii biz enflasyon tahminlerimizi yaparken, birçok kalemde yapılabilecek zamları, bu yönetilen yönlendirilen ürünlerdeki zamlar için bir projeksiyonda bulunuyoruz. Burada tabii öne çıkan enerji fiyatları olacak. Elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor.  Bu çerçevede biz patikamızı oluştururken OVP'yi kullandık. OVP'deki varsayımların gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Tahminlerimizi yaparken de bu fiyatlarda bir miktar güncelleme olacağını öngördük ve bunu da tahminlerimize yansıttık."

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