BIST 8.923
DOLAR 30,60
EURO 33,05
ALTIN 2.004,40
HABER /  EKONOMİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan Hafize Gaye Erkan sorusunu pas geçti

TCMB Başkanı Fatih Karahan Hafize Gaye Erkan sorusunu pas geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon sunumunun ardından soru-cevap bölümünde kendisine yöneltilen Hafize Gaye Erkan ile ilgili soruyu pas geçti.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan "Enflasyon Raporu 2024-I" sunumunu gerçekleştirdi. Karahan sunumunda, enflasyon beklentilerinin korunduğunu bildirerek, 2024 yılı sonunda yüzde 36, 2025'te yüzde 14 olarak açıkladı.

Sunumun ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Başkan Karahan, eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan dönemine ilişkin sorularını yanıtlamaktan kaçındı. Başkan Karahan’a yöneltilen iki soru şöyleydi:

-Sizde Amerika'dan geldiniz geçim şartlarını gördünüz? Siz geçinebilir musunuz? Bir önceki başkan kiralardan şikayet etmişti.

-Bir önceki başkan döneminde atılan personel konusunda herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? İade edilmesi konusunda bir çalışmanız olacak mı?

- Masamda milyar dolarlar var demişti. Bu milyar doların akıbeti nedir? Sizin de çekmecenizde milyar dolarlar var mı? 

Başkan Karahan bu iki soruyu, “Burada enflasyon konuşmak için toplandık. Dolayısıyla diğer sorularınızı cevaplamayacağım. Enflasyona yönelik sorularınız olursa konuşabiliriz.” şeklinde yanıtladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü!
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Hibrit satışlar dizeli geçti Ocak ayında satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu
Hibrit satışlar dizeli geçti Ocak ayında satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu
Beline sardığı 1 kilo altınla sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
Beline sardığı 1 kilo altınla sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
Cezaevinden izinli çıkan kişi otelde dehşet saçtı!
Cezaevinden izinli çıkan kişi otelde dehşet saçtı!
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan söyledi! Elektrik ve doğalgaza zam geliyor...
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan söyledi! Elektrik ve doğalgaza zam geliyor...
İstanbul'un hava kirliliği raporu açıklandı! İşte en kirli ilçeler
İstanbul'un hava kirliliği raporu açıklandı! İşte en kirli ilçeler
Aydın’ın dağlarında atlar, çiftçinin imdadına yetişiyor
Aydın’ın dağlarında atlar, çiftçinin imdadına yetişiyor
İstanbul’da takside "taciz" tartışması! Şoför o anları anlattı
İstanbul’da takside "taciz" tartışması! Şoför o anları anlattı
Bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti
Bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti
Yaşar Güler Somalili mevkidaşıyla görüştü
Yaşar Güler Somalili mevkidaşıyla görüştü
Elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hastalığı tanımlandı!
Elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hastalığı tanımlandı!