TCMB Başkanı Fatih Karahan Hafize Gaye Erkan sorusunu pas geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon sunumunun ardından soru-cevap bölümünde kendisine yöneltilen Hafize Gaye Erkan ile ilgili soruyu pas geçti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan "Enflasyon Raporu 2024-I" sunumunu gerçekleştirdi. Karahan sunumunda, enflasyon beklentilerinin korunduğunu bildirerek, 2024 yılı sonunda yüzde 36, 2025'te yüzde 14 olarak açıkladı.

Sunumun ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Başkan Karahan, eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan dönemine ilişkin sorularını yanıtlamaktan kaçındı. Başkan Karahan’a yöneltilen iki soru şöyleydi:

-Sizde Amerika'dan geldiniz geçim şartlarını gördünüz? Siz geçinebilir musunuz? Bir önceki başkan kiralardan şikayet etmişti.

-Bir önceki başkan döneminde atılan personel konusunda herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? İade edilmesi konusunda bir çalışmanız olacak mı?

- Masamda milyar dolarlar var demişti. Bu milyar doların akıbeti nedir? Sizin de çekmecenizde milyar dolarlar var mı?

Başkan Karahan bu iki soruyu, “Burada enflasyon konuşmak için toplandık. Dolayısıyla diğer sorularınızı cevaplamayacağım. Enflasyona yönelik sorularınız olursa konuşabiliriz.” şeklinde yanıtladı.