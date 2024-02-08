BIST 8.924
DOLAR 30,59
EURO 33,04
ALTIN 2.002,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Ankara'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Nallıhan-Bolu kara yolunun 6. kilometresindeki Bozyaka köyü mevkiinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 NBH 56 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 DGG 781 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay sonrası kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara'daki başka hastanelere sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ise Nallıhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü!
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Hibrit satışlar dizeli geçti Ocak ayında satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu
Hibrit satışlar dizeli geçti Ocak ayında satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu
Beline sardığı 1 kilo altınla sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
Beline sardığı 1 kilo altınla sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
Cezaevinden izinli çıkan kişi otelde dehşet saçtı!
Cezaevinden izinli çıkan kişi otelde dehşet saçtı!
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan söyledi! Elektrik ve doğalgaza zam geliyor...
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan söyledi! Elektrik ve doğalgaza zam geliyor...
İstanbul'un hava kirliliği raporu açıklandı! İşte en kirli ilçeler
İstanbul'un hava kirliliği raporu açıklandı! İşte en kirli ilçeler
Aydın’ın dağlarında atlar, çiftçinin imdadına yetişiyor
Aydın’ın dağlarında atlar, çiftçinin imdadına yetişiyor
İstanbul’da takside "taciz" tartışması! Şoför o anları anlattı
İstanbul’da takside "taciz" tartışması! Şoför o anları anlattı
Bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti
Bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti
Yaşar Güler Somalili mevkidaşıyla görüştü
Yaşar Güler Somalili mevkidaşıyla görüştü
Elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hastalığı tanımlandı!
Elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hastalığı tanımlandı!