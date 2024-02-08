MSB kaynaklarından F-16 açıklaması: Olumsuzluk beklenmiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Tuzla Piyade Okulu soruşturmasında kararın verildiğini duyuran MSB kaynakları, ABD'den F-16 savaş uçağının alım süreciyle ilgili de açıklama yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadele operasyonlarının başarıyla icra edildiğini bildiren MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yılbaşından bu yana 114'ü Irak'ın kuzeyinde, 215'i ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 359 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Hudutların güvenliğiyle ilgili de açıklama yapan Bakanlık, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 207 kişinin yakalandığını, bunlardan birinin PKK/KCK üyesi olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Yılbaşından bu yana sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 893'e, sınırı geçemeden engellenenlerin sayısının ise 21 bin 89'a yükseldiği açıklandı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'ndaki 'Atatürk fotoğrafı' tartışması sonrası başlatılan soruşturma ve ABD'nin F-16 satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık kaynaklarının açıklamaları şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri bütün faaliyetlerini anayasa, kanunlar ve hukuk çerçevesinde, şeffaf şekilde sürdürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu çalışmasını yapmış ve kararını Bakanlığımıza göndermiştir. Hukukçularımız bu kararı detaylı şekilde inceleyecek ve Sayın Bakanımızın onayına sunulacaktır. Ve Sayın Bakanımızın onayını müteakip karar resmileşecek daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Kongresi’ne sunulan ve Türkiye’ye F-16 satışını engellemeyi amaçlayan öneri ile ilgili "Kongredeki sessizlik süreci devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir” dedi.

“Ülkemiz tarafından bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için yoğun bir diplomatik çaba sarf edilmektedir. Bu çalışmanın bir kanadı olan Askeri Diplomasi faaliyetleri de Sn. Bakanımız ve Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Söz konusu ziyarette; son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler, terörle ortak mücadele, askeri işbirliği ve Iraklı Türkmenlerin bölgedeki hak/menfaatleri konuları görüşülmüştür. Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bizim tek derdimiz ülkemizin, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Terörle mücadelede ortak hareket edilmesidir.”

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ASFAT ve OYAK tarafın yerli ve milli olarak üretilen çelik hakkında şu bilgileri paylaştı:

“ASFAT koordinesinde yapılan çalışmalar ile OYAK bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir Miilux OY şirketlerinin ortaklaşa ürettiği milli denizaltı çelikleri Gölcük Tersanesi Komutanlığına teslim edilmiştir. Böylece 2 yıl gibi bir süre içerisinde denizaltılar için önceki senelerde ithal edilen çelikler artık millileştirilmiş oldu. Dünyada bu çeliği üretebilen sayılı ülke var. Tedarik edilen Denizaltı Çeliklerinin ASFAT tarafından Türk Loyd’una sertifikalandırılarak test blokları inşasında kullanılması planlanmaktadır."