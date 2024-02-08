AYM başkanı 'AYM kararlarına uyulması zorunluluk' dedi cumhurbaşkanı başdanışmanı yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın açıklamalarına yönelik bir paylaşımda bulundu.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil için düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşma tartışmaları beraberinde getirdi.

Arslan, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende "Elbette Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ve anayasa hükümlerine ilişkin kararlarını ve yorumlarını beğenmeyebilir, bunlara katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur." dedi.

Arslan'ın açıklamalarına Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi.

"Karar yeri mahkemelerine aittir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa m. 153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz. Ayrıca usul hukukumuzda “yeniden yargılama” bağımsız bir kurum değildir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararına bağlı yargılama faaliyetine yeniden yargılama denir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararı verme yetkisi karar yeri mahkemelerine aittir. Ayrıntılar ve konunun diğer tüm yönleri ekli yazıda işlenmiştir."