BIST 8.985
DOLAR 30,60
EURO 33,00
ALTIN 1.991,98
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

İYİ Parti'nin İstanbul'un 6 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin İstanbul'un 6 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, İstanbul'un 6 ilçesindeki belediye başkan adayları tanıtıldı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen aday tanıtım törenine, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu katıldı.

Abone ol

Programda, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun tarafından isimleri açıklanan adaylar Bağcılar'dan Eyüp Ali Özdemir, Başakşehir'den Tevfik Atakan Şakar, Beylikdüzü'nden Erol Karapınar, Sancaktepe'den Cemal Doğan, Sultanbeyli'den Fatih Karakaş ve Sultangazi'den Hüseyin Öndeş, Buğra Kavuncu'yla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

Törende konuşan Kavuncu, adaylara seçim çalışmalarında başarılar dileyerek, İstanbul'un 39 ilçesi için belirlenen adayların 18 Şubat'ta kamuoyuna tanıtılacağını ancak kesinleşen isimlere, bir an evvel çalışmalara başlayabilmeleri için adaylıklarının tebliğ edildiğini aktardı.

"İki kutuplu siyasi ortam"

İktidarla ana muhalefet arasında iki kutuplu bir siyasi ortam olduğunu ifade eden Kavuncu, "Ufacık bir eleştiri yaptığımızda zamanında iktidar bize nasıl yüklendiyse bugün de maalesef muhalif olan partiler ve yetkilileri aynı şekilde ağır bir saldırı gösteriyor." dedi.

Kavuncu, çıktığı yoldan dönmemek konusunda kararlı olduğunu, doğruları söylemeye devam edeceğini belirtti.

Belediye başkan adaylarına seslenen Kavuncu, "Sizler de bu süreçte yaşayacaksınız, ayaklarınızın üzerinde durmanızdan birileri rahatsız olacak. Size diyecekler ki taraf olmayan bertaraf olur. Bunu zamanında iktidar söylüyordu. Şimdi hayretler içinde takip ediyoruz, ana muhalefet de söylüyor." ifadesini kullandı.

Seçim sürecinde milletin problemlerine odaklanılması gerektiğini vurgulayan Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidara da ana muhalefete de sesleniyorum, eleştiri çok büyük bir nimettir. Eğer eleştiriyi insaflı biçimde dinlerseniz bundan ancak memleket hayır görür. Despotça, sizden farklı düşünenleri yok etmeye, hırpalamaya, linç etmeye kalkarsanız bunun bedelini bu millet daha önce de olduğu gibi hepinize çok ağır ödetecek."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal’e ilk hançeri sırtında taşıdıkları vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal’e ilk hançeri sırtında taşıdıkları vurdu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
TCG BURGAZADA, Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı!
TCG BURGAZADA, Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı!
AYM başkanı 'AYM kararlarına uyulması zorunluluk' dedi cumhurbaşkanı başdanışmanı yanıt verdi
AYM başkanı 'AYM kararlarına uyulması zorunluluk' dedi cumhurbaşkanı başdanışmanı yanıt verdi
Bakan Ersoy, 2024 yılı turizm hedefini açıkladı
Bakan Ersoy, 2024 yılı turizm hedefini açıkladı
MSB kaynaklarından F-16 açıklaması: Olumsuzluk beklenmiyor
MSB kaynaklarından F-16 açıklaması: Olumsuzluk beklenmiyor
Posof’ta köye çığ düştü
Posof’ta köye çığ düştü
Göztepe, Yunus Emre Gedik'i Kasımpaşa'ya kiraladı
Göztepe, Yunus Emre Gedik'i Kasımpaşa'ya kiraladı
Meteorolojiden Mersin için kuvvetli yağış uyarısı!
Meteorolojiden Mersin için kuvvetli yağış uyarısı!
Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "Şimdiden bağırıyorum dikkat edin"
Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "Şimdiden bağırıyorum dikkat edin"
Murat Kurum medya mensuplarıyla buluştu İstanbul için 10 temel projesini anlattı
Murat Kurum medya mensuplarıyla buluştu İstanbul için 10 temel projesini anlattı
El ve ayaklarda ani mavi-mor renk değişimlerine dikkat!
El ve ayaklarda ani mavi-mor renk değişimlerine dikkat!