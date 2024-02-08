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Konya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi Orhan Pastutmaz Caddesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 06 AJ 919 plakalı Hyundai marka otomobil, N.D.'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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