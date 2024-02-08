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Diyarbakır’da 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır’da 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde hakkında 18 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığınca hakkında arama kararı bulunan ve hüküm cezası alan kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonucu “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 18 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş ceza kararı bulunan firari hükümlü M.K., saklandığı adreste yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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