Minikler, lösemi teşhisi konulan arkadaşları için seferber oldu

Denizli’de İncilipınar İlkokulu öğrencileri, lösemi teşhisi konulan arkadaşlarına destek olmak için kan ve kök hücre kampanyası başlattı. 11 Şubat Pazar günü okul bahçesinde Kızılay tarafından kan ve kök hücre bağışı toplanacak.

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Denizli’de minik yürükler lösemi teşhisi konulan arkadaşları için seferber oldu. Pamukkale ilçesinde İncilipınar İlkokulu bahçesinde 11 Şubat Pazar günü saat 11.00 ile 17. 00 saatleri arasında Kızılay tarafından kan ve kök hücre bağışı toplanacak. Kampanya da hedef bin bağışçıya ulaşmak.



Memur-Sen Denizli İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, sendika olarak öğrencilerin başlattığı kan ve kök hücre bağışı kampanyasına destek vereceklerini, tüm bağışçıları da Pazar günü okul bahçesine beklediklerini söyledi. İncilipınar İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ahmet Yunus Hapak’ın, dört yıl önce yakalandığı lösemi hastalığını yendiğini, ancak hastalığın tekrar başladığının geçen hafta yapılan kontrollerde ortaya çıktığına dikkat çeken Öselmiş, “Yapılan kontrollerde lösemi hastalığının tekrar başladığı tespit edilen 9 yaşındaki Ahmet Yunus Hapak’ın, Ankara’da hastanede tedavi altına alındığı, İncilipınar İlkokulunda eğitim gören minik öğrencilerimizin Kızılay ile birlikte lösemi hastası olan arkadaşları için kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattığıyla ilgili bilgiler bize ulaştı. Arkadaşları için seferber olan minikleri yalnız bırakmamak için, kan ve kök hücre bağışına destek olmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için sendika olarak bizde üyelerimizle birlikte kampanyaya tam destek vereceğiz” dedi.

Kök hücre ve kan bağışına destek istendi

Kök hücre bağışını 18-50 yaş aralığında sağlıklı her bireyin yapabileceğini hatırlatan Memur-Sen Denizli İl Temsilcisi Öselmiş, ‘Kampanya da hedef bin bağışçı olarak belirlendi. Ancak okulumuzda görevli 45 öğretmenimiz, 870 öğrenci mevcudu var. İncilipınar Mahallemizde ise yaklaşık 30 bin vatandaşımız yaşıyor. Öğrenci velilerimizin, öğretmenlerin, sendika üyelerimizin, düzenli kan – kök hücre bağışçılarımız ve mahalle sakinlerimizin de desteğiyle bin olan hedefi kat kat geçmek istiyoruz. Onun içinde minik öğrencimiz, 9 yaşındaki çocuğumuz Ahmet Yunus Hapak ve uygun kök hücre bekleyen lösemi hastalarımız, hastanelerde kan bekleyen hastalarımız için herkesi Pazar günü okul bahçesine kan ve kök hücre bağışı yapmaya davet ediyoruz. Yapacağımız kök hücre bağışıyla hastanelerde tedavi altında olan lösemili hastalara şifa olabiliriz. Bağışlayacağımız kanlarla hastalarımızın hayata tutunmalarına katkı sağlayabiliriz. Herkesi kan ve kök hücre bağışında bulunmaya tekrar tekrar davet ediyoruz” diye konuştu.