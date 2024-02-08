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AK Partili Beldiye Başkanı istifa etti! Yeniden Refah Partisi'nden başkan adayı oldu

AK Partili Beldiye Başkanı istifa etti! Yeniden Refah Partisi'nden başkan adayı oldu

BURSA'nın Kestel İlçesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Önder Tanır, 31 Mart seçimleri için yeniden aday gösterilmeyince AK Parti'den istifa etti. Tanır, Yeniden Refah Partisi'nin Kestel Belediye Bakan adayı oldu.

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31 Mart seçimlerine gidilirken, AK Parti'den aday gösterilmeyen isimlerin Yeniden Refah Partisi'ne geçişleri sürüyor. AK Parti, Bursa'nın Kestel ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Önder Tanır'ın yerine  Ferhat Erol'u aday göstermişti.

AK Parti'den istifa etti, YRP'ye geçti

Tekrar aday gösterilmeyen Önder Tanır, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne geçti. Tanır'ın rozetini YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan taktı. Yeniden Refah Partisi sosyal medya paylaşımında, Tanır'ın Kestel belediye başkanı adayları olduğu ilan edildi. 

YRP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:  "Bursa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partimizin Kestel Belediye Başkan Adayı olmuştur. Kestel'e ve partimize hayırlı olsun".

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