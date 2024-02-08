Biden unutuyor, sağlığıyla ilgili endişeler artıyor! Almanya Başbakanı'nın da adını karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, bu hafta Avrupalı liderlerin isimlerini unutmasıyla gündeme geliyor. Biden, daha önce ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Hamas'ın da adını unuttuğu konuşmalarıyla gündeme gelmişti.

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ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı'ndan sonra Almanya Başbakanı'nın da adını unuttu.

ABD Başkanı Joe Biden çarşamba günü seçim etkinliğinde 2021'deki bir anısını anlatırken eski Alman Başbakanı Angela Merkel yerine iki kez merhum Almanya Başbakanı Helmut Kohl'dan bahsetti.

Biden, 2017'de ölen "Helmut Kohl"un, "başbakan seçimini durdurmak için" insanların İngiliz Parlamentosu'na saldırdığı ve memurları öldürdüğü haberini okursa nasıl tepki vereceğini sorduğunu söyledi.

Geçtiğimiz pazar günü Las Vegas, Nevada'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Biden, 1996'da ölen eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ı Emmanuel Macron ile karıştırmıştı.

Başkan, Fransız liderle görevdeki ilk yılında bir zirvede yaşadığı karşılaşmayı anlatıyordu. Ancak bahsettiği lider yıllar önce hayatını kaybetmişti.

Başkan Biden daha önce ABD Savunmanı Lyod Austin dahil Hamas'ın adını unuttuğu konuşmalarıyla da gündeme gelmişti.

Biden'ın 2024'teki muhtemel rakibi eski Başkan Donald Trump da son zamanlarda hata yaptı.

NTV'nin aktardığına göre, geçen ay yapılan bir anket, kendi destekçileri de dahil olmak üzere seçmenlerin yüzde 76'sının Biden'ın zihinsel ve fiziksel sağlığıyla ilgili endişeleri olduğunu ortaya çıkardı.

Ankette ayrıca seçmenlerin yüzde 48'inin de Trump'ın zihinsel ve fiziksel sağlığıyla ilgili endişeleri olduğu ortaya çıktı.