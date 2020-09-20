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İçişleri Bakanı Soylu'dan Saygı Öztürk'e sert sözler! Eksik ve yanlış bilgileri düzeltti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk'e yönelik Twitter'dan dikkat çeken açıklamalar yaptı. Saygı Öztürk'ün yazısındaki eksik ve yanlış bilgileri düzelten Bakan Soylu, sert eleştiriler yöneltti.

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İçişleri Bakanı Soylu, "Deveye 'Boynun neden eğri?' diye sormuşlar; 'Nerem doğru ki!' demiş Saygı Öztürk’ün bugünkü yazısındaki eğrileri düzeltmek için aşağıda, açıklama zorunluluğu doğmuştur." ifadelerini kullandı.

"Kopyala-yapıştır mantığıyla..."

Bakan Soylu, Saygı Öztürk'e yönelik "kopyala-yapıştır mantığıyla ve kulaktan dolma birtakım bilgilerle, sadece bize karşı husumetini dillendirmek için çizdiğiniz çerçeveyi bugünkü yazınızda da şaşkınlıkla ve üzülerek takip ettik." diye yazdı.

Saygı Öztürk'ün yazısındaki eksik ve yanlış bilgileri düzelten Bakan Soylu, şu açıklamayı yaptı: 

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