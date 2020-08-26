Hangi takımın taraftarı daha tutkulu? FIFA'dan Fenerbahçe-Galatasaray anketi

FIFA, resmi Twitter hesabından 'Hangi takımın taraftarı daha tutkulu?' sorusuyla Fenerbahçe-Galatasaray anketi düzenledi.

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FIFA'nın Twitter hesabından yapılan ankette, 'Hangi takımın taraftarı daha tutkulu?' sorusu yer alırken, paylaşımda sarı-lacivert ve sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafları da yer aldı.

Türkiye saati ile 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anketin 12 saat süreceği aktarıldı.

FIFA tarafından yapılan o anket: