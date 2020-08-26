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Bursaspor'un Lionel Messi paylaşımı ilgi gördü: Seni bekliyoruz...

Bursaspor, sosyal medyadan Lionel Messi'ye esprili çağrıda bulundu. Paylaşımda Bursaspor forması giydirilen Messi, Türkiye'ye davet edilerek '10 numaralı forman hazır' mesajı verildi. Kayserisporlu taraftarların yaptığı 'Çık gel deli oğlan' paylaşımı da tebessüm ettirdi.

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TFF 1’inci Lig ekibi Bursaspor, Barcelona’dan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldız Lionel Messi için esprili paylaşımda bulundu. Bursaspor tarafından dünyaca ünlü 33 yaşındaki futbolcunun yeşil-beyaz formalı görseliyle yapılan paylaşımda, “Şu anda 10 numaralı formamız dolu ancak formanın sahibi ile görüştük, ‘Messi gelirse seve seve 10 numarayı veririm’ dedi. Kulübümüz ile ilgili her şeyi efsane futbolcumuz Batalla’dan öğrenebilirsin. Seni bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Arjantinli futbolcunun ayrılık kararı sonrasında Kayserispor taraftarları sosyal medyadan Messi'ye; “#CometoKayserispor #Messi” çağrısında bulundu. Taraftarlar photoshop ile yaptıkları Messi fotoğrafını paylaşarak, “Çık gel deli oğlan, her şey para değil” mesajını yazdı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

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