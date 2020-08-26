Bursaspor'un Lionel Messi paylaşımı ilgi gördü: Seni bekliyoruz...

Bursaspor, sosyal medyadan Lionel Messi'ye esprili çağrıda bulundu. Paylaşımda Bursaspor forması giydirilen Messi, Türkiye'ye davet edilerek '10 numaralı forman hazır' mesajı verildi. Kayserisporlu taraftarların yaptığı 'Çık gel deli oğlan' paylaşımı da tebessüm ettirdi.Abone ol
TFF 1’inci Lig ekibi Bursaspor, Barcelona’dan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldız Lionel Messi için esprili paylaşımda bulundu. Bursaspor tarafından dünyaca ünlü 33 yaşındaki futbolcunun yeşil-beyaz formalı görseliyle yapılan paylaşımda, “Şu anda 10 numaralı formamız dolu ancak formanın sahibi ile görüştük, ‘Messi gelirse seve seve 10 numarayı veririm’ dedi. Kulübümüz ile ilgili her şeyi efsane futbolcumuz Batalla’dan öğrenebilirsin. Seni bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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Şu anda 10 numaralı formamız dolu ancak formanın sahibi ile görüştük Messi gelirse seve seve 10 numarayı veririm dedi. Kulübümüz ile ilgili her şeyi efsane Futbolcumuz Batalla’dan öğrenebilirsin. Seni bekliyoruz... ☺️🐊 Number 10 is taken for now, but the player who holds it said he would gladly give it if Messi comes to our team. You can learn everything about our club from our legend Batalla. We are waiting for you... @leomessi 😉
Öte yandan Arjantinli futbolcunun ayrılık kararı sonrasında Kayserispor taraftarları sosyal medyadan Messi'ye; “#CometoKayserispor #Messi” çağrısında bulundu. Taraftarlar photoshop ile yaptıkları Messi fotoğrafını paylaşarak, “Çık gel deli oğlan, her şey para değil” mesajını yazdı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.