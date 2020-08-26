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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken Sultan Alparslan ve Atatürk paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Malazgirt Zaferi’nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz’un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" paylaşımı yaptı.

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Ayasofya açılışında Atatürk'e isim vermeden beddua ettiği yönündeki tartışamaların yankısı sürerken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabında Sultan 'Alparslan ve Atatürk' ile ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Ali Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Malazgirt Zaferi’nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz’un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.

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