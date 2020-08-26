Beykoz'da iki grup arasında kavga çıktı! 1'i ağır 3 yaralı var

BEYKOZ'da aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis şimdi her yerde otomobille kaçan saldırganları arıyor.

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Beykoz'da öğle saatlerinde korku dolu dakikalar yaşandı. İddialara göre, otomobille gelen 4-5 kişilik grup cadde üzerindeki bir derneğe otomobil ile çarptıktan sonra aşağıya indi. Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü.Otomobille gelen saldırganlar peş peşe ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu kardeşler Kerem İ. ile Kadir İ., bacaklarından yaralanırken, akraba olduğu öğrenilen Dursun Ali İ. başından yaralandı.

Saldırganlar kaçtı

Silah sesleri üzerine çevrede panik yaşanadı.Olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi.Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken,başından yaralanan Dursun Ali İ.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrdeki vatandaşları uzaklaştırdı. Kamera ve görgü tanığı çalışması yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.