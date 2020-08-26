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Döviz borçluluğuna tedbir alınmalı! ASO Başkanı Özdebir'den önemli açıklamalar

Açık pozisyonun firmaların borç/özkaynak dengesini bozduğunu belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Kur rejiminden vazgeçmeden reel sektörün yabancı para borçluluğuna tedbir alınmalı" diye konuştu.

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ASO Başkanı Özdebir, mevcut ortamda reel sektörün uzun vadeli planlama yapmakta zorlandığını söyledi. 

Ağustos ayı ASO Meclis toplantısında  konuşan Özdebir, risk algısının daha da yoğunlaştığı bir dönemden geçildiğini belirterek, salgının azalmamasının Türkiye’yi de etkilediğini vurguladı.

"Reel sektör uzun vadeli plan yapmakta zorlanıyor"

Dünya'nın aktardığı habere göre, talep azalmasının makroekonomik değişkenleri olumsuz etkileyerek büyümeyi zayıflattığını söyleyen Özdebir, reel sektörün mevcut ortamda uzun vadeli plan yapmakta zorlandığını anlattı.

"Reel sektör, mevcut ortamda, orta ve uzun vadeli bir plan yapmakta zorlanmaktadır" diyen Özdebir, "Özellikle son aylarda kurlarda kısmi bir dengelenme yaşanırken, geçen hafta başında yeniden yukarı yönlü hareket başlamıştır. Kurdaki oynaklığın hala devam etmesi, yüksek enflasyon ve iç talepteki yetersizlik ve bunların ortaya çıkardığı belirsizlik ortamı, doğal olarak reel sektörün yatırım iştahını her geçen gün azaltmaktadır" dedi.

"Tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor"

Firmaların dövizdeki açık pozisyonu nedeniyle, kurlardaki artış finansman giderlerini artırarak, borç-özkaynak dengesinin bozulmasına neden olduğuna vurgu yapan Özdebir, "Çözüm olarak, mevcut kur rejiminden vazgeçmeden enflasyon beklentilerinin çapalanması ve reel sektörün yabancı para borçluluğuna ilişkin tedbirlerin bir an önce alınması gerekmektedir” dedi. 

Özel sektörün döviz cinsinden borcunun yüksek düzeyi yanı sıra kamu ve Merkez Bankası’nın da bu nitelikteki borçlarının artış eğiliminde olduğunu ifade eden Özdebir, bunlara rağmen ekonomide canlanmanın başladığını belirtti.

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