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NATO'dan Doğu Akdeniz gerilimi açıklaması

 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyonun diyalog yoluyla düşürülmesini istediklerini söyledi. 

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Stoltenberg, Berlin'de yapılan AB Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, AB ülkelerinin bakanlarına NATO'nun Afganistan, Irak gibi ülkelerdeki faaliyetleri hakkında bilgi vereceğini aktardı. 

Doğu Akdeniz konusuna değinen Stoltenberg, bölgede gerilimin düşürülmesi ve diyalog yolunun kullanılması gerektiğini söyledi. 

"Almanya'nın ara buluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyorum"

Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan yıllardır önemli NATO müttefikleridir. İttifak ruhu ve uluslararası hukuk temelinde Doğu Akdeniz'deki durumu çözmenin bir yolunu bulmalıyız. Almanya'nın ara buluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Ankara ve Atina ile temas halinde olduğunu aktaran Stoltenberg, bir soru üzerine, Akdeniz'de devam eden İrini Operasyonu'ndan önceki AB'nin deniz misyonuna katkı verdiklerini, şimdiki AB misyonuna nasıl katkı vereceklerine baktıklarını ama konuyla ilgili yeni bir durum olmadığını söyledi.

Belarus sınırında NATO takviyesi yok

Belarus'taki durumu yakından izlediklerini belirten Stoltenberg, "Belarus halkı kendi geleceğine karar verme hakkına sahip olmalıdır. Bütün NATO müttefikleri Belarus'un egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır." dedi.

Stoltenberg, NATO'un bölgede askeri takviye yapmadığını vurgulayarak "Belarus'taki rejimin NATO'yu bahane ederek göstericilere baskı uygulama girişimi kesinlikle yanlıştır. Minsk'teki rejimin, dikkati iç meselelerden dış konulara çekme girişimi, kendi halkına şiddet uygulamak için bahane bulma çabaları kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Belarus yönetimine, halkın barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğü gibi temel haklarına saygı duyması çağrısında bulundu.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine de değinen Stoltenberg, Almanya'daki doktorların Navalnıy'ın zehirlendiğine yönelik bulgularından şüphe duymadıklarını belirtti. 

Navalnıy'ın zehirlenmesi hakkında Rusya'nın şeffaf bir soruşturma başlatması gerektiğini dile getiren Stoltenberg, sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.

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