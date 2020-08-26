Adıyaman'da babası koronavirüsten öldü karantinada olması gerekirken minibüste yakalandı

ADIYAMAN'da, babası koronavirüs tedavisi görürken ölen, annesi de tedavi gören Burhanettin Taştan, karantina kurallarını hiçe saydı. Bugün evden çıkıp dolmuşa binen şahsı komşular fark etti. Polise haber verilmesiyle minibüsten indirilen Taştan, cezai işlem uygulanıp ambulansla eve bırakıldı.

Abone ol

Geçen hafta rahatsızlanan Mahmut (60) ile Naile Taştan (57) çifti, hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedaviye alınan çiftten Mahmut Taştan, pazar günü yaşamını yitirdi. Çiftin testlerinin pozitif çıkmasının ardından, aynı evi paylaştıkları 4 çocukları da 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Naile Taştan'ın tedavisine halen yoğun bakım ünitesinde devam edilirken, karantinada olan Burhanettin Taştan bugün Sümerevler Mahallesi'ndeki evinden dışarı çıktı. Dolmuş durağında Taştan'ı görenler de karantina süresi bitmeden evden çıktığını anlayınca durumu polise bildirdi. Bu sırada dolmuşa binen Taştan, polis ekipleri tarafından Demokrasi Parkı yakınlarında minibüsten indirildi.

900 lira cezai işlem uygulanıp ambulansla evine gönderildi

Polis ekipleri, karantina hükümlerini ihlal eden Taştan'a 900 lira idari para cezası kesti. Taştan, daha sonra çağrılan ambulansla 14 gün süreyle karantinada kalmak üzere evine gönderildi.