18 yaşındaki İpek Er'in tecavüz zanlısı Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi

BATMAN'da 18 yaşındaki İpek Er’e yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi. Orhan, dün akşam cezaevinden tahliye edildi. Siirt Başsavcılığı ve Siirt Barosu karara itiraz etti, mahkeme itirazı reddetti.

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18 yaşındaki İpek Er’in intiharının ardından ortaya atılan 'tecavüz etmekle" suçlanan ve sosyal medyada düzenlenen kampanyalar sonrasında Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Avukatının itirazı üzerine zanlı Uzman Çavuş Orhan, tahliye edildi ve cezaevinden salıverildi.

Musa Orhan için geçen hafta tutuklama kararı verilmişti. Hazırlanan iddianame ile birlikte Orhan’ın tutuklanmasına yönelik Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkemenin verdiği karar sonrası teslim olan Orhan cezaevine konulmuştu.

Mahkeme tahliye etti, cezaevinden salıverildi

Musa Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş; tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, Avukat Akkuş’un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Orhan’ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan’ın tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa Orhan’ı serbest bıraktı.

İpek Er'in 'Orhan bana tecavüz etti" dediği mektubu annesi açıklamıştı.

Arkasında mektup bırakarak intihar etti

İntihar girişiminde bulunan Nisan 2002 doğumlu İpek Er, 20 gün süren yaşam savaşını geçen hafta kaybetmişti. Er, geride bıraktığı mektubunda Orhan’ın kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.

Soruşturma sürüyor

Er’in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa Orhan’a yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Öte yandan, olay sonrası, Jandarma Genel Komutanlığı da Orhan’ın açığa alınması kararı vermişti.

Savcılık ve Baro itiraz etti ama reddedildi

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu, intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına itiraz etti. Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazda, Musa Orhan'ın yeniden tutuklanması talep edildi. Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu'nun intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına yapılan itirazı reddetti.