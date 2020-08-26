Müge Anlı Tatlı Sert'te Gülizar'ın Şiar itirafı! Hami taciz etti öldü diye bıraktık
SAKARYA'da 9 yaşındaki Şiar'ın ölümüyle ilgili Gülizar Kılıç'ın itirafı kan dondurdu. Polis yayına gelip hem Gülüzar'ı hem Hami'yi gözaltına aldı. Şiar hem cinsel tacize uğramış hem ölesiye dövülmüş.
Müge Anlı Tatlı Sert programında Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili esrarengiz noktayı aydınlatacak itirafı aldı. Gülüzar Kılıç dün yayını terkeden Hami'den sonra Müge Anlı'ya kuliste bilinmeyenleri anlattı. Hami'nin şekeri yükselince hastaneye gittikleri gün "Şiar'ın öldüğünü düşündüklerini' itiraf etti. Canlı yayında gelen 'sopayla cinsel taciz' iddiası ise tüyleri diken diken etti.
Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın yanarak ölmesinin gerçek sebebi ortaya çıktı. Meğer Hami, Şiar'ı yangından 2 gün önce öldüresiye dövmüş. Küçük çocuğu çivili sopayla döven Hami Kıcı, daha sonra şekeri yükselince hastaneye gitmiş. Hastaneye giderken Şiar kendinde olmadığı için 'öldüğünü' düşündükleri ortaya çıktı.
Çivili sopayla dövdü
Gülüzar Kılıç, Hami Kıcı'nın o gün kendisini döverken Şiar'ın araya girdiğini belirtti. Çivili sopayla dövdüğü Şiar Kılıç'ın eli ve ayağından kanlar gelmeye başlamış. Dayak sonrasında ağzından yeşil sıvılar gelen Şiar, sonrasında kendisinden geçmiş. Gülüzar yanan evde duvarlarda kan olduğunu da anlatarak 'Beni dövdü duvarlarda benim kanım vardı" dedi.
Şiar öldü diye bırakıp hastaneye gittik
Hami'nin dövdüğü Şiar'ın 'öldüğünü' düşündüklerini belirten Gülüzar Kılıç, Hami'nin şekerinin de bu yüzden çıktığını anlattı. Bunun üzerine Hami ile hastaneye gittiklerini belirten Gülüzar, "Hami hastanede Şiar'ı öldürdüğünü sandığı için korktuğundan ağlıyordu" dedi.