Fenerbahçe Mauricio Lemos transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Las Palmas'ta forma giyen 24 yaşındaki Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos'u renklerine bağladı.

Abone ol

Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, daha önce İstanbul'a getirttiği Mauricio Lemos transferini açıkladı. 24 yaşındaki Uruguaylı savunma oyuncusuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Lemos, İspanya 2.Lig takımlarından Las Palmas'ta forma giyiyordu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Emre ve Lugano referans oldu

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, "Bu seneki transfer politikamız, bize hem vakit kaybı olmaksızın hemen katkı yapabilecek eski değerlerimizi kadromuza katarken geleceği de unutmamak gerekiyor. Hem Emre Kaptan'ın hem de Lugano'nun referansı ile bir süredir takip ettiğimiz Lemos'u renklerimize bağladık." açıklamasında bulundu.

''Elimden gelen her şeyi kulübüm için yapacağım''

Mauricio Lemos, imzayı attıktan sonra şu ifadeleri kullandı; "Fenerbahçe'yi çocukluğumdan beri takip ediyorum. Çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum Fenerbahçe'nin. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum. Bana güvenen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi kulübüm için yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, 3 numaralı formayı giyecek.

''Transfer çalışmalarımız devam ediyor''

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş ise "1-2 pozisyonda daha eksiklerimizi kapatmak için transfer çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Fenerbahçe, daha önce şu isimleri kadrosuna katmıştı;

Caner Erkin

Gökhan Gönül

Sinan Gümüş

Jose Sosa

Filip Novak

Mert Hakan Yandaş

İsmail Yüksek

Barış Sungur

Mame Thiam