ABD Dışişleri'nden skandal 'Türkiye' mektubu: Provokatif ve bölgede gerilim çıkarıcı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo adına Amerikan Helenik Enstitüsü'ne gönderilen mektupta Türkiye'nin faaliyetleri "provokatif ve bölgede gerilim çıkarıcı" olarak nitelendirildi.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkileri Müsteşar Yardımcısı Vekili Philip Reeker, "Yunan hava sahasını ihlalleri, Kıbrıs'taki sondaj faaliyetleri, Libya ile anlaşma yaparak hidrokarbon araması yapma açıklamalarının provokatif olduğu ve bölgede gerilim çıkardığını Türkiye'ye tekrar tekrar ilettik" ifadelerini kullandı.

Reeker, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikalarını eleştirerek bu faaliyetlerin NATO ittifakının birliğine zarar verdiğine dair endişelerini dile getirdi.

"Türkiye'ye tekrar tekrar ilettik"

Yunan gazetesi Kathimerini'ye göre Philip Reeker, şu ifadeleri kullandı:

Yunan hava sahasını ihlalleri, Kıbrıs sularındaki sondaj faaliyetleri, Libya ile 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalaması ve bunun temelinde hidrokarbon araması yapma niyetini beyan etmesinin provokatif olduğu, yardımcı olmadığı ve bölgede gerilim çıkardığını Türkiye'ye tekrar tekrar ilettik.

"S-400'e etkin şekilde karşı çıkıyoruz"

AHI Başkanı Nick Larigakis, 25 Haziran'da Pompeo'ye gönderdiği mektupta, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de istikrara tehdit oluşturduğunu iddia ederek bu konuda enstitünün ciddi endişe içinde olduğunu iletmişti. ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Vekili, yanıt mektubunda, 'Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımına Washington'ın etkin şekilde itiraz etmeye devam ettiğini' dile getirerek şöyle devam etti:

S-400 edinmesine karşılık Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya almamız ve ufukta gözüken sonlandırmamız, yönetimimizin bu meseleye yaklaşımındaki ciddiyetin ve sonuçlar dayatma istekliliğimizin işaretidir. Türkiye'nin S-400'ü operasyonel hale getirme çabalarını devam ettirdiğine dair haberlerden derinden endişeliyiz, S-400 meselesinin ikili ilişkilerde ve NATO'da önemli bir engel olarak durduğunu vurguladık.

"Pompeo, CAATSA'ya tümüyle uyma niyetinde"

Türkiye'nin Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeydoğusuna sınır ötesi harekat düzenlemesini takiben bakanlarına ve kurumlarına getirilen ABD yaptırımlarının 'hala yürürlükte olan müzakere edilmiş ateşkesin temelini oluşturduğunu' ifade eden Reeker, "Bakan Pompeo, Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'ndan (CAATSA) kaynaklanan sorumluluklarını ciddiye alıyor ve yasaya tümüyle uyma niyetinde bulunuyor. Bakanlık, yaptırım kararlarına dair peşin hüküm veremez veya bu işleme özgü bir takvim belirlenmesini öngöremez" diye ekledi.