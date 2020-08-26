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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan 'adalet' tepkisi: Twitter adliye koridorlarına döndü

"Bir ülke düşünün ki millet, adaleti sosyal medya üzerinden sağlamaya çalışsın." diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Adeta Twitter adliye koridorlarına döndü" paylaşımında bulundu.

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

Karamollaoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adeta Twitter adliye koridorlarına döndü"

Bir ülke düşünün ki millet, adaleti sosyal medya üzerinden sağlamaya çalışsın. Her gün Twitter’da bir suçlunun yakalanıp ceza alabilmesi için kampanyalar düzenlenir hale geldi. Adeta Twitter adliye koridorlarına döndü.

"Adaletin olmadığı yerde ise zulüm var demektir"

Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum; bir ülkede adalet sosyal medya üzerinden sağlanmaya çalışılıyorsa o ülkede adalet yok demektir. Adaletin olmadığı yerde ise zulüm var demektir.

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